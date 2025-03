Divadlo je priestor slobody, nie chaosu, odkazuje Činohra SND po incidente s Tabakovou

Umelecký súbor Činohry Slovenského národného divadla (SND) sa vyjadril k udalosti s exposlankyňou Romanou Tabakovou. Bývalá poslankyňa národnej rady sa pred niekoľkými dňami zúčastnila na predstavení Krvavá svadba. Keď sa po ňom herci a herečky chystali čítať vyhlásenie, Tabaková sa postavila a obvinila ich z toho, že porušujú etický kódex divadla.

Prítomní diváci na ňu kričali „fuj!“ a „hanba!“. Tabaková sa vo videu, ktoré zavesila na svoje sociálne siete, ďalej vyjadrila, že do divadla si prišla oddýchnuť a hercov poslala s politikou protestovať na námestia. Odkázala ich aj na voľby v roku 2027.

Návšteva divadla je kolektívny zážitok

„Divadlo je pre nás miestom slobody, otvoreného dialógu a úcty – ku kolegyniam a kolegom, obecenstvu aj k umeniu samotnému. Vážime si každú osobu, ktorá do divadla prichádza s rešpektom k priestoru, k ostatným divákom, ale aj k práci tvorcov a interpretov. Preto považujeme za samozrejmosť, že sa počas predstavení dodržiava základná kultúra správania,“ píše sa vo vyhlásení umeleckého súboru Činohry SND.

Členovia činohry dodali, že návšteva divadla je kolektívny zážitok a nie individuálna aktivita, a teda si vyžaduje aj ohľaduplnosť a rešpekt k priebehu predstavenia. Uviedli tiež, že považujú za neprípustné, aby diváci počas predstavenia sálu opakovane opúšťali a následne sa do nej vracali, pričom tak rušia účinkujúcich i ostatných divákov.

„O to viac, ak ide o osoby, ktoré údajne boli na predstavenie osobitne pozvané. Situácia, keď jedna z návštevníčok opakovane prechádzala medzi hľadiskom a foyer, a jej hostia zo sály predčasne odišli a už sa nevrátili, je podľa nás prejavom nerešpektovania elementárnych pravidiel návštevy divadelného predstavenia,“ uviedli. Vo videu z incidentu počuť, ako jedna z diváčok Tabakovej vyčíta, že dve tretiny predstavenia v sále nebola prítomná, vzápätí jej ktosi vytkol i to, že viac sa pozerala do telefónu ako na predstavenie.

Kičiňová zakázala uvádzačkám pozývať si hostí

Tabaková vo štvrtok na sociálnej sieti zverejnila príspevok, v ktorom kritizovala šéfku Činohra SND Miriam Kičiňovú. Tvrdí v ňom, že Kičiňová zakázala až do konca tejto divadelnej sezóny všetkým uvádzačkám pozývať si na predstavenie hostí, napríklad aj svojich rodinných príslušníkov.

„Je to „trest “ zato, že obyčajná uvádzačka si dovolila mňa aj moju tetu Adrianu pozvať na predstavenie Krvavá svadba a teraz majú na to doplácať nevinné dievčatá, ktoré za nič nemôžu. Čo s touto situáciu oni majú ? Toto je sloboda? Tolerancia? Demokracia?,“ spytuje sa v statuse Tabaková.

„Sú to dievčatá, ktoré sú študentky alebo dôchodkyne, ktoré sú odkázané na plat z divadla a nemôžu si dovoliť poukázať na túto situáciu,“ napísala exposlankyňa.

SND tvrdenia odmieta

Členovia a členky Činohry SND odmietli tvrdenia, ktoré odzneli v istej televíznej relácii o tom, že vedenie Činohry SND niekoho šikanuje či vytvára nepriateľskú atmosféru.

„Vnímame tieto vyjadrenia ako hrubé ohováranie a poškodzovanie dobrého mena ľudí, ktorí svoju prácu vykonávajú s vysokou profesionálnou a ľudskou integritou. Považujeme za neprijateľné, aby boli do verejného priestoru účelovo vnášané klamlivé a manipulatívne informácie, ktoré majú očierniť reputáciu konkrétnych osôb aj celej inštitúcie,“ napísali ďalej členovia a členky Činohry SND.

Znepokojili ich aj avizované zmeny

Znepokojili ich aj vyjadrenia, ktoré odzneli v televízii, a podľa ktorých by čoskoro malo v SND dôjsť k zmenám. Vnímajú to ako zastrašovania a snahu narušiť autonómiu a suverenitu nielen Činohry SND, ale aj divadla ako takého.

„Divadlo je verejnou inštitúciou a jeho chod, umelecký program ani personálne otázky nemajú byť predmetom politických tlakov ani osobných ambícií ľudí, ktorí nie sú s našou inštitúciou nijako odborne ani profesionálne prepojení,“ uvádza Činohra SND. Zdôraznila aj silu a umeleckú suverenitu svojho súboru, ktorý dosahuje vynikajúce výsledky a pravidelne reprezentuje Slovensko aj v zahraničí.

„Počas pôsobenia súčasného vedenia Činohry SND sme získali viacero prestížnych ocenení, ktoré svedčia o kvalite našej spoločnej práce a pozitívnom smerovaní dramaturgie. Naše predstavenia sú konštantne vypredané, diváci majú pravidelne problém zohnať lístky, čo považujeme za najvýrečnejší dôkaz dôvery verejnosti. Tento úspech nie je náhoda – je výsledkom dlhodobej a systematickej práce celého umeleckého súboru a vedenia Činohry SND,“ uvádza s tým, že mávajú rekordné počty predstavení.

Činohra SND odmietla, aby si niekto robil z jej práce a z divadla prostriedok vlastnej politickej kampane, alebo sa na úkor ich práce a reputácie usiloval získať politické body. „Vnímame tieto pokusy o zviditeľnenie sa ako účelové, motivované snahou obnoviť zabudnutú osobnú popularitu, a považujeme ich za absolútne neakceptovateľné. Nie my, no jedine politici a političky, ktorí nedokážu tvoriť, hoci by možno chceli, vnášajú politiku do umenia. Tam, kde chýba schopnosť vytvárať hodnoty, prichádza snaha rozkladať,“ píšu ďalej z Činohry SND, dodávajúc, že vstupujú do funkčných inštitúcií pod zámienkou, že tam vládne chaos, ktorý oni údajne chcú vyriešiť.

„No v skutočnosti tam chaos len vnášajú. Skaza a chaos sú to jediné, čo dokážu. O tom svedčia aj vyjadrenia vysoko postavenej osoby, ktorá ľudí v hľadisku i na javisku častuje hanlivými pomenovaniami, nehodnými verejne vystupujúceho predstaviteľa rezortu,“ reaguje Činohra SND pravdepodobne na vyjadrenia generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáša Machalu.

Členovia odmietli zasahovanie do ich práce

Ten v reakcii na konflikt medzi Tabakovou a ľuďmi v divadle napísal na sociálnej sieti Telegram, že „erupcia primitívnej nenávisti z publika voči exposlankyni Tabakovej, keď sa ako divák ohradila proti čítaniu protivládnych pamfletov na konci predstavenia, je smutným dôkazom, že morálny odpad je nielen na javisku, ale sedí aj v hľadisku SND“. Členovia a členky Činohry SND tento mechanizmus odmietajú a chcú mu čeliť, SND i ľudia, ktorí desaťročia budujú jeho značku, si podľa nich zaslúžia úctu, pokojné prostredie pre tvorbu a slobodnú, odbornú diskusiu.

„Činohra SND stojí na princípoch umeleckej slobody, zodpovednosti a nezávislosti,“ zdôraznili jej členovia a jasne odmietli akékoľvek pokusy o zasahovanie do ich práce, ako aj zastrašovanie a vyhrážky, ktoré sa v poslednom čase objavujú v mediálnom priestore. „Aj naďalej budeme stáť za hodnotami, na ktorých naša inštitúcia vznikla a funguje – slobodou umeleckého prejavu, dôstojnosťou tvorcov a rešpektom voči všetkým, ktorí do Slovenského národného divadla prichádzajú ako diváci a partneri v otvorenom dialógu,“ uzavreli svoje vyjadrenie. Podpísaní sú pod ním členovia a členky umeleckého súboru Činohry SND.