Divadelný ústav Bratislava vyhlasuje 16. ročník súťaže o najlepší dramatický text detí a mladých

Do šestnásteho ročníka súťaže o najlepší dramatický text detí a mladých sa možno zapojiť do 4. mája. Do súťaže Dramaticky mladí 2025, ktorú vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava, sa môžu zapojiť deti a mládež od deväť do 18 rokov. Súťaž je anonymná a téma ľubovoľná, no autorské diela by mali mať dejstvá, zápletku, rozuzlenie i dialógy.

Slávnostné vyhodnotenie sa bude konať v júni, v rámci neho Divadelný ústav uvedie na javisku pred publikom v inscenovanom čítaní koláž tvorenú úryvkami z ocenených textov. Prítomní budú aj ich autori a autorky.

Súťažný text spolu s prihlasovacím formulárom (odkaz naň možno nájsť na stránkach Divadelného ústavu) je potrebné zaslať na adresu Divadelného ústavu, alebo ho poslať prostredníctvom mailu.

„Heslom Podaj si ruku s drámou chceme deti a mládež s talentom v písaní povzbudiť k tomu, aby skúsili vytvoriť dramatický text, pokojne aj prvýkrát v živote. Písanie dramatických textov nie je u detí a v školách natoľko bežné ako tvorba prózy či poézie. Záujem o súťaž ale z roka na rok stúpa, a to nás teší a motivuje v projekte pokračovať a v spolupráci s rovnako nadšenými lektormi a lektorkami v profesionálnych divadlách viesť deti k dramatickému písaniu. Máme radosť, že sa aj dráma ako literárny druh dostáva do pozornosti čoraz väčšieho počtu detí, mládeže a pedagógov,“ vyjadrila sa koordinátorka súťaže a vedúca Centra prezentácie, vzdelávania a marketingu Divadelného ústavu Dominika Zaťková.