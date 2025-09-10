Dištanc a pokuta pre Hewitta za napadnutie dopingového kontrolóra

Nehrajúci kapitán austrálskej reprezentácie tenistov Lleyton Hewitt dostal dvojtýždňový dištanc za „urážlivé správanie“ po tom, čo ho uznali za vinného z postrčenia dopingového kontrolóra. Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) tiež udelila Hewittovi pokutu 30-tisíc austrálskych dolárov (cca 17-tisíc eur).
Slovenskí tenisti stoja v Davisovom pohári pred prekážkou z Kolumbie. Bude domáce prostredie výhodou?
Incident sa odohral po semifinále vlaňajšieho Davisovho pohára, v ktorom Austrálčania podľahli Talianom, hralo sa v španielskej Málage. Hewitt po súboji postrčil 60-ročného dobrovoľníka, ktorý dohliadal na antidopingovú kontrolu.
Hewitt obvinenia poprel a tvrdil, že konal v sebaobrane. Po preskúmaní videozáznamov, svedectiev a výpovedí bol prípad postúpený nezávislému tribunálu, ktorý potvrdil obvinenie z urážlivého správania. Podľa právnikov konanie Hewitta nespĺňalo kritériá sebaobrany a bolo neprimerané.
Becker a ďalší tenisoví odborníci vyzývajú Medvedeva, aby po výbuchu na US Open vyhľadal odbornú pomoc
Dištanc platí od 24. septembra do 7. októbra 2025, aby neovplyvnil austrálsku účasť v tohtosezónnom Davisovom pohári. Už v závere aktuálneho týždňa hostia Austrálčania výber Belgicka, hrá sa o miestenku na záverečnom turnaji Final 8.
Niekdajšia svetová jednotka má možnosť odvolať sa, zatiaľ však túto možnosť nevyužila. Počas dištancu nebude môcť vykonávať žiadne tenisové aktivity vrátane trénerstva, mentorstva, hrania či kapitánskej funkcie.
Venus Williamsová plánuje pokračovať v kariére aj po vypadnutí z US Open
„Antidopingový personál zohráva kľúčovú úlohu pri zachovaní integrity tenisu a mal by vykonávať svoju prácu bez strachu z fyzického kontaktu. V tomto prípade bola táto hranica jasne prekročená, a preto sme museli zasiahnuť,“ uviedla šéfka ITIA Karen Moorhousová.