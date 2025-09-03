Venus Williamsová plánuje pokračovať v kariére aj po vypadnutí z US Open

Sedemnásobná grandslamová šampiónka je spokojná so svojím návratom a chce hrať ďalej, ak to bude možné.
Venus Williamsová
Americká tenistka Venus Williamsová sa teší z triumfu nad krajankou Peyton Stearnsovou na turnaji ATP vo Washingtone v júli 2025. Foto: SITA/AP
Americká 45-ročná tenistka Venus Williamsová po vypadnutí vo štvrťfinále štvorhry na US Open s partnerkou Leylah Fernandezovou vyhlásila, že plánuje pokračovať v kariére.

Spomenutá dvojica prehrala s nasadenými jednotkami česko-americkým párom Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová 1:6, 2:6.

Sedemnásobná grandslamová šampiónka v dvojhre, ktorá sa vrátila na kurty po 16-mesačnej prestávke, vyjadrila spokojnosť so svojimi výkonmi v New Yorku a uviedla, že ak dostane príležitosť, rada by ešte tento rok nastúpila na ďalšie turnaje.

„Najviac som hrdá na to, že nie je ľahké prísť z lavičky. Nikdy som nemala takú dlhú pauzu, priniesla nové výzvy, na ktoré som nebola pripravená,“ povedala skúsená tenistka, ktorá na US Open dostala voľnú kartu v dvojhre, štvorhre aj mixe.

Na otázku, či jej návrat pomohol znovu si zamilovať tenis, odpovedala: „Nikdy som neprestala milovať tento šport. Tenis je súčasťou mojej DNA. Ale jasné, že keď sa tu stále snažím, musí tam byť aj láska.“

