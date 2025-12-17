Súdna rada zvolila tretiu kandidátku na sudkyňu ESĽP, je ňou Katarína Roskoványi

Súdna rada SR v utorok 16. decembra zvolila na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku tretiu kandidátku pre voľbu do funkcie sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku.
Ako rada Informovala, zvolenou kandidátkou je Katarína Roskoványi, ktorá doplní dvoch kandidátov zvolených na júnovom zasadnutí súdnej rady, a to Ondreja Laciaka a Branislava Jablonku. Zoznam trojice kandidátov bude predložený na schválenie vláde SR.
Slovenskí kandidáti na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva sú známi
„O kandidatúru sa uchádzala aj členka súdnej rady Dana Jelinková Dudzíková, ktorú za kandidátku navrhla predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová, člen súdnej rady Ľuboš Kunay, ako aj Združenie sudcov Slovenska. Katarínu Roskoványi navrhol člen súdnej rady Peter Šamko,“ uviedla súdna rada.
Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súdny orgán, v ktorom pôsobia sudcovia nominovaní za jednotlivé členské štáty Rady Európy. Slovenská republika zastúpená vládou je v rámci tohto systému povinná predložiť trojicu kandidátov, pričom následne Parlamentné zhromaždenie Rady Európy zvolí jedného z nich. Zvolený kandidát bude v nasledujúcom funkčnom období na súde zastupovať SR.