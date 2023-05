Digitalizácia je pre mnohých Slovákov strašiakom

Táto myšlienka zaznela v diskusnej relácii televízie TA3 ako reakcia na neblahé umiestnenie Slovenska v rebríčku digitalizácie krajín EÚ.

Na podujatí Digiweek EXPO – Transform Your Business, ktoré sa uskutočnilo 27.4.2023 v Bratislave, bolo prezentovaných mnoho zaujímavých tém, ktorých spoločným menovateľom bolo slovo digitalizácia.

Festival predstavil veľa zaujímavých rečníkov, ktorí spestrili celodenný program udalosti o svoje cenné vedomosti a poznatky priamo z praxe. Digiweek privítal tuzemské, ale aj zahraničné mená, ktoré návštevníkom priblížili svoje produkty a inovácie z oblasti digitalizácie a automatizácie. Davy Čajko, zakladateľ spoločnosti TechEvents.eu, ktorá organizovala festival Digiweek, bol krátko po uskutočnení udalosti hosťom v diskusnej relácii televízie TA3. Táto debata vznikla ako reakcia na samotné podujatie Digiweek a Čajko v nej mohol prezentovať svoj odborný pohľad na problematiku z prediskutovávaných oblastí.

Rebríček krajín Európskej únie v oblasti digitalizácie priniesol pre Slovensko neželané výsledky. Spomedzi všetkých štátov sme sa ocitli na chvoste rebríčku, konkrétne sme 5. najhoršou krajinou. Prečo je tomu tak? Podľa Čajka chýba slovenským firmám motivácia a líder. Takýmto reprezentatívnym príkladom by mohol byť aj štát, ktorý by tému digitalizácie popularizoval a ukázal podnikom a firmám jej výhody a benefity.

Čajko tvrdí, že digitalizácia je nevyhnutnosťou pre úspešné napredovanie firiem. Pri odpovedi na otázku, prečo sa umiestnilo Slovensku v rebríčku digitalizácie tak zle, poznamenal, že značnú rolu zohráva u Slovákov aj strach. Konkrétne ide o strach z nepoznaného, a taktiež aj o nevôľu k zmene. V posledných mesiacoch sa s príchodom najnovšej umelej inteligencie ChatGPT 4 začali ľudia obávať o svoje zamestnania. Čajko na tieto obavy v relácii reagoval tým, že podľa neho má umelá inteligencia namiesto vykorisťovania ľudí z ich pracovných pozícii naopak zamestnancom slúžiť k zefektívneniu ich práce a celkovému zlepšeniu pracovného výkonu a uľahčeniu jednotlivých úkonov.

V rámci online kick-off diskusie k samotnému festivalu Digiweek sme mohli počuť od Karela Dytrycha (spoluzakladateľa spoločnosti Freelo) myšlienku, že ak nechceme, aby nám ušiel už rozbehnutý vlak, je nevyhnutné začať implementovať do svojich firemných štruktúr umelú inteligenciu čo najskôr. S touto ideou sa aj Čajko v závere relácie stotožnil a dodal, že okamžité riešenia existujú, sú jednoduché a k dispozícii, len sa ich netreba báť.

Celý rozhovor si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Bohužiaľ, digitalizácia na Slovensku je ešte stále témou, ktorá v populácii príliš nerezonuje. Aj to bol jeden z dôvodov, kvôli ktorým sa festival Digiweek konal, ale treba dodať, že táto udalosť bola len odrazovým mostíkom, ktorým snaha o propagáciu určite nekončí, práve naopak. Pre spopularizovanie tejto témy sa Čajko rozhodol spustiť aj nový projekt na webstránke digitalnyaudit.sk. Tento portál ponúka celkový prehľad potenciálnych dodávateľských vzťahov a špičkové riešenia v oblastiach digitalizácie a automatizácie. K dispozícii je taktiež možnosť požiadania o bezplatnú konzultáciu k vytvoreniu digitálneho auditu a následného prepojenia priamo na firmy a ich riešenia. Keďže je tento projekt ešte len v štartovacej fáze, ďalšie materiály a informácie budú pridávané postupne.

Foto: TechEvents

Názornými ukážkami, ako správne digitalizovať, boli na podujatí Digiweek EXPO v Bratislave rôzne startupy a firmy zo Slovenska a Česka. So svojimi inovatívnymi prístupmi a produktmi prinášajú na tuzemský, ale aj zahraničný trh riešenia, z ktorých profituje nielen interne firma samotná, ale najmä koncový zákazník.

Jedným z príkladov je aj spoločnosť CRIF, na ktorých prednáške návštevníci mohli počuť spôsoby, akými sa v oblasti predaja dá digitalizácia efektívne využiť. V rámci salesu je dôležité adresne zamerať cieľovú skupinu vďaka dátam, za pomoci napríklad aj umelej inteligencie, ktorá dokáže v tomto obore byť veľmi nápomocná. Za využitia dostupných technológií vieme presne definovať, čím zákazníka osloviť, aby sme dosiahli úspech. CRIF taktiež apelovali na neustále zlepšovanie kyberbezpečnosti, pretože táto oblasť je v dnešnej dobe (najmä na Slovensku) podľa nich poddimenzovaná. Kyberútočníci sa vyvíjajú, a na to by mali reagovať aj spoločnosti. Tak, ako vravel Davy Čajko v rozhovore pre televíziu TA3, aj CRIF poznamenali, že v konečnom dôsledku je to o ľudskom faktore.

Ďalším príkladom je firma Digitance, ktorá má vyvinutú veľkú platformu CommHub, prostredníctvom ktorého riešia celú digitálnu komunikáciu smerujúcu ku klientom (E-mail, SMS, WhatsApp, voiceboty, chatboty…). Nahrádzajú tým štandardné formy call centier, ktoré sú v našej republike ešte stále veľmi využívané, pretože sú tak ľudia naučení, a práve Digitance chce zmeniť v tomto smere verejný pohľad na formy komunikácie. Vďaka spomínaným chatbotom, voicebotom, a iným formám automatizovanej komunikácie sa zákazník dostane k informáciám nepretržite, nakoľko v call centrách sú zamestnanci k dispozícii zväčša len v obmedzených časových úsekoch.

Foto: TechEvents

Ku digitalizácii, konkrétne ku téme digitálnej transformácie, návštevníci mohli počuť prednášku od spoločnosti Onlima. Ich model podnikania je proklientsky orientovaný a to spôsobom, že pristupujú ku každému zákazníkovi jednotlivo a na základe ich špecifických požiadaviek im prichystajú riešenia na mieru tak, aby sa nemuseli ďalej už o nič starať. Onlima má vo svojom portfóliu k dispozícii webovú a mobilnú aplikáciu, ale taktiež aj moduly do už existujúcich formátov (akými sú napríklad e-shopy).

V oblasti ľudských zdrojov mala prednášku spoločnosť Recru. Aj tí využili svoj čas na to, aby poukázali na rôzne benefity, ktoré prináša nástup umelej inteligencie. Podľa Recru sa forma práce vďaka ChatGPT v budúcnosti radikálne zmení. Prinesie zjednodušenie administratívy, zefektívni prácu, zvýši produktivitu, z čoho bude profitovať aj štát v podobe zvýšenia HDP. Ich produkt sa zaoberá náborom a hiringom zamestnancov, aby bol pre užívateľov recruiting čo najjednoduchší. Verzia umelej inteligencie, ktorú Recru využíva, nemá ale nahradiť samotných HR pracovníkov, ale naopak im má pomáhať pri vyhodnocovaní údajov a zlepšení pracovných procesov.

Foto: TechEvents

Služby AI vo svojom produkte využíva aj spoločnosť Doklado, ktorá je zameraná na digitalizáciu účtovníctva. AI využívajú, aby bol celý proces plne automatický, a to aj za využitia cloudového úložiska pre procesy medzi firmou a účtovníkom. Výsledkom je rýchly, pohodlný a spoľahlivý produkt, ktorý uľahčuje život nielen firmám, ale aj účtovníkom.

Česká spoločnosť SmartEmailing vytvára aplikáciu na hromadnú marketingovú komunikáciu prostredníctvom e-mailov. Aj SmartEmailing sú zameraní na automatizáciu úkonov, aby e-maily oslovili čo najviac zákazníkov trefne. Čerpajú zo širokej databázy zákazníckych informácií nadobudnutých z e-mailov, objednávok, návštev webov a toho, čo si užívateľ prezerá. E-mail marketing má spomedzi všetkých prostriedkov najvyššiu ROI – návratnosť. Je potrebné si uvedomiť, že e-mailový marketing je beh na dlhú trať a nemožno očakávať okamžité výsledky. Open rate úspešnej kampane sa pohybuje medzi 20-30%, pričom open rate pri newsletteroch spoločnosti Smartemailing sa drží na hranici 60-63%.

So svojimi inovatívnymi prístupmi sa na podujatí predstavila aj spoločnosť Shifra. Ich no-code a low-code platforma pomáha firmám digitalizovať interné procesy, aby sa mohli namiesto administratívnym úkonom viac venovať zákazníkovi, z čoho profitujú obe strany.

Počas prednášky spoločnosti Freelo, ktorá je spomínaná aj vyššie v texte, odzneli názorné ukážky situácií z bežnej praxe, ako napríklad: „Predstavte si, že zadávate úlohu „analýza kľúčových slov vo Freelo.io“ svojmu kolegovi. Buď to celé spracuje, alebo si pomôže pomocou AI, ako je napríklad ChatGPT. Vy zadáte do Freela iba 4 slová, a na druhom konci dostanete veľké zadanie, pretože ChatGPT ho okrem finálneho cieľu doplní aj o checklist ďalších úloh, čo je potrebné spraviť.“ Freelo svojim produktom ponúka jednoduché riadenie projektov pre pracovnú komunikáciu, aby termíny nemali sklz a informácie sa nestrácali.

V neposlednom rade návštevníci mohli počuť prednášku firmy Daktela, ktorá spája komunikačné kanály, vďaka čomu majú ich klienti kompletný prehľad všetkej komunikácie, vrátane spätnej či telefonickej. Ich produkt poskytuje široké spektrum štatistík na vyhodnotenie silných a slabých stránok pri zákazníckej podpore. Taktiež sa s predošlými rečníkmi zhodli na tom, že technológie neslúžia na vyhadzovanie zamestnancov, ale na rozšírenie a skvalitnenie ich práce.

Okrem prednášok mohli návštevníci podujatia vidieť aj workshop spoločnosti Raynet. Tento workshop ukázal, ako sa dá pomocou digitalizácie zefektívniť predaj, a to napríklad za pomoci mobilnej aplikácie, v ktorej dokážu užívatelia sledovať všetky informácie, ktoré majú na jednom mieste, nech sa nachádzajú kdekoľvek.

Foto: TechEvents

Ak sa obávate, že digitalizácia či automatizácia procesov vo firme sú nákladnými položkami, môžete sa mýliť. Väčšina takýchto riešení nie je vôbec finančne náročná, pretože práve vďaka nim financie šetríte. Navyše, ak sa podieľate na výskume a vývoji, spoločnosť Novo Consulting Vám vysvetlí, ako sa dá ušetriť aj pomocou superodpočtu Vašich daní alebo môžete napríklad svoj inovatívny projekt prihlásiť do jednej z výziev, ktoré nájdete na stránkach EIT RIS Manufacturing HUB-u, a získať tak finančné prostriedky ako ocenenie Vášho prínosu pre rozvoj.

Okrem vyššie spomenutých rečníkov sa na festivale predstavilo aj mnoho iných zástupcov spoločností, ktoré svojimi riešeniami a produktmi poukazujú na správny smer v oblasti digitalizácie, ktorým by sa Slovensko a iné štáty mali uberať.

Celý festival Digiweek sa uskutočnil za pomoci vážených partnerov, ktorým TechEvents ďakujú za podporu a spoluprácu.

Organizátor podujatia aj vďaka firme Imper vedel využiť ich službu Leady, ktorá slúži na identifikáciu návštevníkov webu. Okrem iného spoločnosť ponúka aj nástroje, ktoré sa zakladajú hlavne na využívaní chytrých dát, ktoré v konečnom dôsledku pomáhajú realizovať úspešný obchod. Implementácia takýchto riešení v rámci obchodu a jeho zefektívnenia sú hlavne úspora času (až 20% pri vyhľadávaní kontaktov), každý tretí telefonát sa končí úspešným dohodnutím stretnutia, ďalej je to identifikácia až 96% firiem, ktoré zaujal Váš web, ale neozvali sa Vám. Imper taktiež propaguje 100tné vyplnenie dát a na základe štatistík podotýka, že 61% všetkých B2B obchodníkov začína online a obchody sú uzavreté vďaka chytrým dátam.

Hlavní partneri konferencie:

Partners : CRIF – Slovak Credit Bureau, Digitance

: CRIF – Slovak Credit Bureau, Digitance Solutions partners : Enehano Solutions – Salesforce Rockstars, Shifra.sk (DUPLEX), Doklado, DÁVAME – Spolehlivý partner digitalizace, Commander Services, Freelo, Imper, wflow.com, ANASOFT, RAYNET, RECRU, Accai, Novo Consulting, KROS, ONLIMA, DIGITANCE, Zelená pošta, Dataling, PINYA, make (formerly Integromat), Daktela, QORPO Game Studio, Tabidoo, Oracle, SMART EMAILING, Evoloop (COMTEC), IPEX, ABRA Software, founderscope, EIT RIS Manufacturing Hub, ESB

: Enehano Solutions – Salesforce Rockstars, Shifra.sk (DUPLEX), Doklado, DÁVAME – Spolehlivý partner digitalizace, Commander Services, Freelo, Imper, wflow.com, ANASOFT, RAYNET, RECRU, Accai, Novo Consulting, KROS, ONLIMA, DIGITANCE, Zelená pošta, Dataling, PINYA, make (formerly Integromat), Daktela, QORPO Game Studio, Tabidoo, Oracle, SMART EMAILING, Evoloop (COMTEC), IPEX, ABRA Software, founderscope, EIT RIS Manufacturing Hub, ESB Supporter : Freelo

: Freelo Event platform partners : Laia, Slido

: Laia, Slido Organizátor : Tech Events

: Tech Events Spoluorganizátor : SAF – Slovenská asociácia finančníkov

: SAF – Slovenská asociácia finančníkov Venue partner : EUBA – Ekonomická univerzita v Bratislave

: EUBA – Ekonomická univerzita v Bratislave Mobility partner : Auto Palace Bratislava

: Auto Palace Bratislava Drink & Food partner : BLUE WATER, NION

: BLUE WATER, NION Relax partner : Konopnica

: Konopnica Media partners: Startitup, Fontech | Startitup, SITA, Ticketportal, Nubium, Media Planet, SME, Nextech, GoUP online agency, Bankovnictví, EUROEKONÓM.SK, Stepanek3D

Foto: TechEvents

Informačný servis