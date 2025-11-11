Dieťa občanov Slovenska bude môcť mať dve priezviská, Pellegrini podpísal novelu zákona

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu zákona o mene a priezvisku, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Ako v tejto súvislosti pripomenula prezidentská kancelária, podľa novej legislatívy dve priezviská budú môcť mať aj deti, ktorých obaja rodičia sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky. Doterajšie znenie zákona síce umožňovalo dieťaťu určiť viac priezvisk, ale len v tom prípade, keď je rodičom dieťaťa súčasne cudzí štátny občan.
„Právna úprava zrovnoprávni vzťah medzi rodičmi, ktorí sú obaja štátnymi občanmi SR, a rodičmi, z ktorých je jeden cudzím štátnym občanom. Po novom tak na základe dohody rodičia budú môcť určiť najviac dve priezviská, ktoré v tom čase majú,“ uviedla prezidentská kancelária.