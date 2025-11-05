Pellegrini podpísal zákon o štátnom rozpočte, odobril aj reformu školskej legislatívy

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Ako uviedol, uvedomuje si, že konsolidačné opatrenia vo výške 2,7 miliardy eur zapracované v rozpočte predstavujú bolestivý, no potrebný krok, ktorý prispeje k stabilizácii verejných financií a znižovaniu dlhu štátu.
Ako informovala Kancelária prezidenta SR, spolu s rozpočtom hlava štátu podpísala aj balík školských zákonov, ktorý predstavuje najväčšiu reformu školstva za posledných dvadsať rokov. Sedem legislatívnych noriem prináša zmeny od materských až po vysoké školy. Prezident podpísal aj ďalších deväť legislatívnych noriem prijatých od 21. do 28. októbra.
Medzi nimi zákon o registri užívacích vzťahov k pozemkom, ako aj novely zákonov o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov, veterinárnej starostlivosti, elektronických komunikáciách, posudzovaní zhody výrobkov, výkone trestu odňatia slobody a o inteligentných dopravných systémoch. Podpísal aj novely zákona o cestnej premávke a o Horskej záchrannej službe.