Deti, ktoré vyrastali v jednorodičovských domácnostiach, majú v dospelosti problém založiť si rodinu – VIDEO

Deti, ktoré vyrastali v jednorodičovských domácnostiach, majú v dospelosti problém založiť si rodinu. V rozhovore tlačovej agentúry SITA to potvrdila zakladateľka neziskovej organizácie Jeden Rodič, Eva Marková.

Podľa jej slov deťom vyrastajúcim v jednorodičovských rodinách chýbajú zdravé vzory, ako to má vo fungujúcej rodine vyzerať. Nevidia, že do komunikácie, ako aj do výchovy vstupuje otec aj mama, a že rodina drží spolu.

Problémy s komunikáciou

„Tie deti nevedia, ako si majú založiť rodiny, ako si majú zakladať dobré vzťahy, ako majú vydržať v tých vzťahoch, čiže potom to vzniká generačne. Aj nám sa deje, že veľmi veľa ľudí, ktorých máme u nás registrovaných alebo ktorí nás žiadajú o pomoc, tak sú ľudia, kde už je to tá druhá generácia, že mama alebo otec žili sami a im sa to rovnako zopakovalo,” prezradila Eva Marková na základe svojich skúsenosti z práce s jednorodičovskými domácnosťami.

Dodala, že deti z jednorodičovských rodín majú problém s komunikáciou a riešením životných problémov.

Deti preberajú vzorce po svojich rodičoch

Eva Marková v rozhovore SITA zdôraznila, že deti preberajú vzorce správania po svojich rodičoch, ktoré sa im ukladajú hlboko do ich podvedomia a následne opakujú správanie svojich rodičov. Aký dopad bude mať vyrastanie v jednorodičovskej domácnosti na dieťa, záleží od toho, ako k celej situácií jednorodič pristupuje.

„Či v podstate ostane uväznený v takej tej pozícií obete, že mne bolo ublížené a opakovane sa sťažuje, alebo myslí negatívne, a priťahuje si ešte potom väčšie nešťastia alebo problémy, ktoré keď prinesie domov a akúkoľvek náladu má, tak to dieťa to cíti,” upozornila zakladateľka organizácie Jeden rodič.

Dieťa si to od rodiča prevezme do svojho dospelého života, a častokrát ani nevie, prečo tak koná. No Marková pripomína, že koná tak, pretožeto videlo ako dieťa u svojich starých rodičov alebo u svojho rodiča.

Chcú zažiť zmenu

Cesta záchrany existuje, no dieťa musí chcieť zmenu vo svojom živote a musí samé na sebe začať pracovať. Ako uviedla Marková, opakovaným sťažovaním sa situácia nevyrieši. Deti vyrastajúce v jednorodičovských domácnostiach chcú podľa jej slov zažiť zmenu a chcú žiť úplne inak. Nechcú sa stretávať s alkoholikmi alebo nechcú žiť v chudobe.

„Preto by som chcela aj tie deti, keď sú už tínedžeri alebo mladí, povzbudiť v tom, že teraz je toľko príležitostí a možností v rámci Slovenska, aj Európy, aj celého sveta, že treba sa rozhodnúť, ísť do sveta a zažiť niečo nové, a pokúsiť sa žiť inak, lepšie ako vaši rodičia,” uviedla Eva Marková.

Trauma z detstva zanecháva znaky na mozgu

Trauma z detstva sa prejavuje nielen na vývine dieťaťa, ale zanecháva aj znaky na mozgu dieťaťa. Podľa Markovej na mozgu ostáva priestor na vytvorenie si nových návykov, kedy negatívne skúsenosti a emócie dokážeme prepísať na pozitívne.

„Volá sa to mindplaying, a musíte odsledovať to, čo vám tá myseľ ponúka, že zase to bude celé zlé, alebo sa vám to už konečne podarí prekonať,” dodala na záver Eva Marková.