Detaily, ktoré presahujú normálne správanie. Zaniolo bol vraj opitý, močil v šatni a napadol dvoch mladíkov

Taliansky futbalista Nicolo Zaniolo bol obvinený z fyzického napadnutia dvoch tínedžerov po zápase mládežníckej súťaže Primavery medzi AS Rím a ACF Fiorentina.

Incident sa odohral po zápase semifinále play-off Primavery (talianska súťaž do 19 rokov) medzi Fiorentinou a jedným z bývalých Zaniolových klubov, AS Rím, pričom hráč „áčka“ sledoval duel z tribúny.

Zaniolo na svoju obranu povedal, že to hráči Rimanov ho začali provokovať a urážať, a preto radšej odišiel.

Chcú spravodlivosť

Klub z hlavného mesta Talianska však poskytol ďalšie detaily tejto situácie na svojom webe.

„Po zápase Nicolò Zaniolo neoprávnene vstúpil do priestoru šatne Ríma v sprievode svojho spoločníka, hoci nemal akreditáciu. Svedkovia uvádzajú, že Zaniolo bol viditeľne opitý. V šatni močil, provokoval hráčov a bez slovnej výmeny fyzicky udrel Mattiu Almavivu a násilne strčil Marca Littiho na lavičku.

Litti nedávno podstúpil operáciu ramena. Obaja hráči boli hospitalizovaní – Almaviva dostal prognózu na 10 dní, Litti na 21 dní.

AS Rím pevne stojí za svojimi mladými hráčmi a je zdesený násilným a neospravedlniteľným správaním. Veríme, že inštitúcie budú konať rozhodne, aby zabezpečili zodpovednosť a ochránili hodnoty talianskeho futbalu,“ uviedol AS Rím.

Odmietol to

Zaniolo sa k celému incidentu opäť vyjadril na sociálnej sieti.

„Chcem sa úprimne ospravedlniť za to, čo sa stalo. Viem, že som zareagoval zle a beriem za to zodpovednosť. Šiel som tam s jediným pokusom – dať pozitívny signál, byť blízko chlapcom v ťažkej chvíli po zápase. Bohužiaľ ma slovne vyprovokoval chalan a omylom som stratil pokoj. Je to chyba, ktorá ma ťaží, najmä preto, že viem, že by som mal ísť príkladom mladším.

Chcem však upresniť, že nie je pravda, že z mojej strany okrem verbálnej diskusie došlo k fyzicky agresívnemu správaniu. Viem, že som týmto niekoho sklamal, ale dúfam, že pochopíte, že nebolo mojím zámerom nikoho nerešpektovať. Týmto sa znovu ospravedlňujem,“ priblížil 25-ročný rodák z Massy, ktorý pôsobí v tureckom Galatasarayi Istanbul.