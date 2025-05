Napadol hráčov svojho bývalého klubu. Verzie sa líšia, talianskeho reprezentanta vyšetrujú

Taliansky futbalista Nicolo Zaniolo bol obvinený z fyzického napadnutia dvoch tínedžerov po zápase mládežníckej súťaže Primavery medzi AS Rím a ACF Fiorentina. Informoval o tom portál goal.com.

Prvý menovaný klub vydal oficiálne vyhlásenie, podľa ktorého Zaniolo vtrhol do šatne Rimanov, kde sa údajne dopustil provokatívneho správania, ktoré prerástlo do fyzickej potýčky, v dôsledku ktorej údajne udrel dvoch hráčov.

Rodák z Massy, mesta neďalekého od slávnej Pisy, patril medzi najlepšie hodnotených mladých hráčov talianskeho futbalu, no jeho kariéru brzdili zranenia. Aktuálne sa vráti z hosťovania vo Fiorentine do tureckého Galatasarayu Istanbul.

Provokoval ich

Údajný incident sa odohral po zápase semifinále play-off Primavery (talianska súťaž do 19 rokov) medzi Fiorentinou a jedným z bývalých Zaniolových klubov, AS Rím, pričom hráč „áčka“ sledoval duel z tribúny.

V oficiálnom vyhlásení tímu sa uviedlo: „AS Rím oznamuje, že po dnešnom zápase došlo k poľutovaniahodnému incidentu, do ktorého bol zapletený hráč Nicolo Zaniolo. Podľa prvých informácií hráč údajne vstúpil po zápase do šatne tímu z Primavery a dopustil sa provokatívneho správania voči niektorým z mladých hráčov. Počas konfrontácie údajne došlo k fyzickému násiliu na dvoch hráčov z tímu Primavery. AS Rím nemôže inak, ako dôrazne odsúdiť akúkoľvek formu agresívneho správania alebo správania, ktoré nie je v súlade s hodnotami športu.“

Talian Nicolo Zaniolo v súboji hráčmi Arménska počas zápasu kvalifikácie o postup na ME 2020, v ktorom „squadra azzurra“ zvíťazila vysoko 9:1. Palermo, 18. november 2019. Foto: ANSA via AP.

Iný príbeh

Zaniolo už poskytol svoju verziu príbehu: „Na konci zápasu som išiel do šatne zablahoželať chlapcom z Fiorentiny a potom som šiel do šatne Ríma, aby som ich pozdravil a zablahoželal im k sezóne. V istom momente ma však začali urážať, takže vtedy, aby sa situácia nezvrhla, som radšej odišiel.“

Talian sa vráti do Galatasarayu, kým talianske orgány vykonajú dôkladné vyšetrovanie incidentu. Proti všetkým zúčastneným hráčom by mohli byť prijaté disciplinárne opatrenia.

Zatiaľ nie je jasné, kde bude stredopoliar hrať v budúcej sezóne. Dvadsaťpäťročný hráč má s tureckým majstrom zmluvu do roku 2027.