Desatoro bezpečnosti

Ako čo najbezpečnejšie zdolať nástrahy digitálneho sveta? Viete si dostatočne ochrániť svoje peniaze? Podľa prieskumu mBank sa s ohrozením citlivých informácií stretol už takmer každý druhý Slovák (47%). S ohrozením svojich financií má skúsenosť takmer každý tretí (30%). Na čo si treba dávať pozor a ako postupovať, aby ste neprišli o peniaze? Poradia vám Karol Suchánek, expert na kyberbezpečnosť a ambasádor mBank v tejto oblasti a Tomáš Mika, špecialista IT bezpečnosti v mBank.

Karol Suchánek, expert na kyberbezpečnosť a ambasádor mBank

Karol Suchánek. Foto: mBank

Zablokujte kartu a zavolajte do banky

„Keď sa niečo stane s vašou kartou, urobte okamžite dva kroky. Zablokujte si ju v aplikácii a zavolajte do banky. Sú tam pre vás. Napríklad v prípade mBank môžete komunikovať aj priamo cez aplikáciu – stačí kliknúť na slúchadlo v pravom hornom rohu a dovoláte sa aj bez hesla na mLinku. Odchádzajúce transakcie z účtu zablokujete pomocou jednoduchého formulára na webe mBank. Ak vám niekto stiahol peniaze z účtu, vaša banka situáciu prešetrí.“

Nakupujte online bezpečne

„Pred samotným výberom e-shopu si uspôsobím svoje bankovníctvo alebo sa poradím so svojou bankou, ako zlepšiť ochranu. Napríklad si zriadim samostatnú kartu ako v prípade mBank, ktorá má na takýto účel k dispozícii virtuálnu platobnú kartu eKarta, kde si prevediem časť finančných prostriedkov. Je dobíjacia a oddelená od vášho účtu, takže sa k vašim úsporám nikto nedostane. Potom, keď som pripravený, vyzbrojený a mám dobre nastavenú banku, môžem ísť nakupovať. Riziko ďalej eliminujem tým, že si vyberiem dobrý e-shop. Prečítam si recenzie. Keď ku mne príde nejaká ponuka emailom a vidím, že zľava 50 percent, neklikám hneď. Najskôr sa snažím zistiť, či ide o email naozajstného e-shopu. Prípadne skopírujem text emailu a snažím sa ho vygoogliť, či niekto nenaletel. Potom, keď zistím, že je všetko v poriadku, idem na samotný e-shop. Pozriem si kontaktné informácie, či tam je iba P.O.BOX alebo len kontaktný formulár bez adresy. Pozriem si samotný e-shop, ako vyzerá. Dobrý dojem z webu s kultivovaným jazykom treba tiež vnímať ako správny signál.“

Nekonajte impulzívne, zastavte sa a zamyslite sa

„Nenechajte sa zlákať príliš výhodnými ponukami. Nenechajte sa vystresovať časovými limitmi. Nepodliehajte nátlaku a overujte si informácie. Keď vám príde e-mail z banky, u ktorého máte aj drobné podozrenie, že by to mohol byť podvod, radšej sa spojte so svojou bankou. Najjednoduchšia cesta vedie priamo z aplikácie, kde na vás čakajú operátori na chate.

Overujte si zadané transakcie

„Neodklikávajte bezmyšlienkovito všetky správy, notifikácie a žiadosti o autorizácie, ktoré na vás vyskočia. Nepreposielajte autorizačné kódy. Notifikácie z banky o pohybe na účte vás môžu upozorniť, či platby odišli a v akej výške. Preto je dobré mať aplikáciu banky na svojom mobile a zapnuté notifikácie. Čiže, keď vám začnú odchádzať peniaze z vášho účtu, ste na to včas upozornený. Pre istotu využívajte aj mesačný výpis z účtu a skontrolujte si transakcie, či v nich náhodou nie je niečo, o čom neviete.“

Súkromné veci nerobte na verejnej wi-fi

„Nikdy neviete, kto vám wi-fi poskytuje, odkiaľ sieť vysiela a kto sa pozerá. Na prihlasovanie na svoje účty a na zadávanie platieb vždy používajte mobilné dáta. Vo verejnom priestore si môžete myslieť, že sa pripájate napr. na nejakú hotelovú wi-fi, a pritom môže ísť o útočníka, ktorý sedí za vami a jednoducho si vytvoril falošný wi-fi hotspot. Alebo sa stáva, že je hacknutá existujúca wi-fi sieť. Buďte preto obozretný. Pomáha nainštalovanie aplikácií, ktoré na pozadí kontrolujú danú aktivitu alebo zabezpečujú šifrovanie, cez ktoré sa útočník nedostane.“

Tomáš Mika, špecialista IT bezpečnosti v mBank

Tomáš Mika. Foto: mBank

Chráňte svoje citlivé údaje

„Kľúčom k vášmu účtu sú heslá číslo karty, PIN k apke. Nepúšťajte ich z ruky. Zároveň nepodliehajte nátlaku, či už po telefóne, alebo cez e-maily. Banka, polícia, aj vaši najbližší buď všetky potrebné údaje majú, alebo ich poznať nepotrebujú.“

Nastavte si bezpečné heslo a PIN

„Podvodníci si so slabým heslom poradia za pár milisekúnd. Zapamätajte si, že slabé heslo = žiadne heslo. Vaše heslo by malo mať aspoň 8 znakov a obsahovať malé a veľké písmená aj číslice. Pre každý svoj účet používajte unikátne heslo. Skontrolujte si na haveibeenpwnd.com, či sa vaša e-mailová adresa aj s heslom neobjavila v databázach, ktoré unikli. Najlepšie je, ak si heslá zapamätáte, prípadne využívajte správcu hesiel.“

Zabezpečte si mobil aj počítač

„Predtým, ako vyrazím do online sveta, aktualizujem si všetky zariadenia a aplikácie, nainštalujem si antivírus. Nezabúdajte na svätú trojicu: sťahovať z overených zdrojov, používať antivírus a neodkladať aktualizácie. Nespúšťajte svoje zariadenie z očí. A čo najviac zálohujte!“

Neklikajte na všetko, čo vidíte

„Nikdy sa neprihlasujte do svojho účtu cez zaslaný odkaz. Nepoznáte odosielateľa? Nedávajte podvodníkom šancu a neklikajte na odkaz. Chcete sa prihlásiť do internet bankingu? Nehľadajte webovú adresu svojej banky pomocou vyhľadávača, ale napíšte mBank.sk priamo do adresného riadku prehliadača. Podvodníci totiž využívajú reklamy v prehliadačoch, takže sa podvodné weby dostávajú medzi prvé výsledky. A potom je to už len o vašej pozornosti, či si všimnete, že je odkaz na mbank.sk alebo rnbank.sk.“

Nenechajte sa nachytať e-mailom, cez správy ani po telefóne

„Je jedno, ako vás podvodníci oslovia. Cieľ je vždy rovnaký – vytiahnuť z vás citlivé údaje. Nikdy neviete, kto je na druhej strane. Nehanbite sa zložiť telefón a zavolať do banky, kde si informácie overíte. Nekonajte impulzívne a nenechajte sa vystresovať časovými limitmi. Nezabudnite, že vaša banka od vás nikdy nechce prihlasovacie údaje, rodné číslo, číslo karty a nikdy vás do ničoho nenúti.“

Foto: mBank

