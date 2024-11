Autobus Realu Madrid bol súčasťou autonehody. Nikto neutrpel vážnejšie zranenie

Autobus španielskeho futbalového klubu Real Madrid bol vo štvrtok 28. novembra súčasťou kolízie. Udialo sa tak počas jeho presunu späť do Španielska z anglického Liverpoolu, v ktorom „biely balet“ odohral zápas Ligy majstrov a s miestnymi „The Reds“ prehral 0:2.

Podľa zdrojov televíznej stanice ESPN pri incidente nik neutrpel vážnejšie zranenia.

V čase nehody sa v autobuse nenachádzali hráči Realu Madrid. Boli v ňom len dvaja vodiči, ktorí sa počas presunu striedali pri šoférovaní, ale neutrpeli zranenia.

Bola to menšia kolíziu viacerých vozidiel, pričom poškodené boli iba predné svetlá tímového autobusu.

Hráči a realizačný tím Realu Madrid sa ešte v stredu večer vrátili do španielskej metropoly lietadlom. Incident zaznamenali niektorí fanúšikovia na sociálnych sieťach zdieľali videá so zábermi na poškodený autobus.

🚌💥 Real Madrid’s bus has crashed on the M40 in England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Luckily all occupants are all well 🙏

— 433 (@433) November 28, 2024