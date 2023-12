De Bruyne sa do zostavy Manchestru City možno nevráti ani na MS klubov, kouč Guardiola nechce nič uponáhľať

Anglický futbalový klub Manchester City síce zapísal svojho belgického stredopoliara Kevina de Bruyneho na súpisku pre blížiace sa majstrovstvá sveta klubov v saudskoarabskej Džidde, no podľa trénera Pepa Guardiolu to je ešte príliš skorý termín pre jeho návrat do súťažného diania.

Tridsaťdvaročný Belgičan sa zotavuje z augustovej operácie, problémy mu robil zadný stehenný sval.

Nastúpil iba na jeden zápas

Spomenutý turnaj v Saudskej Arábii sa začne už v utorok, no „The Citizens“ do neho vstúpia až o týždeň neskôr semifinálovým súbojom proti zatiaľ neznámemu súperovi.

„Síce sa už objavil na ihrisku, ale s tímom ešte netrénoval. MS klubov sú už za rohom a možno je to pre neho ešte príliš skorý termín, neviem,“ uviedol Guardiola.

De Bruyne v tejto sezóne zasiahol iba do jedného ligového stretnutia, v súboji proti Burnley z 11. augusta sa z ihriska porúčal už v 23. minúte.

Dva mesiace predtým mu zranenie dovolilo odohrať iba 36 minút vo finále Ligy majstrov, v ktorom anglický tím zdolal Inter Miláno 1:0.

Gaurdiola nechce tlačiť

Manchester City v najvyššej domácej súťaži ťahá šnúru štyroch duelov bez víťazstva a Belgičan by mohol tímu pomôcť, no Guardiola na neho nechce tlačiť.

„Kevin je pre nás veľmi dôležitý, no počas ostatných mesiacov, bohužiaľ, bojuje so ťažkým zranením. Netlačíme na neho, no keď príde čas jeho návratu, privítame ho s otvorenou náručou,“ ozrejmil španielsky kouč.