Dcéra pamätníkov holokaustu: Keď ste hladní, choďte naspäť do Auschwitzu, hovorili niektorí po vojne jej rodičom (rozhovor)

Na Slovensku si pripomíname Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý pripadá na 9. september. Práve v ten deň schválil v roku 1941 slovenský parlament Židovský kódex podľa vzoru norimberských zákonov. Židia boli vyhlásení za menejcenných, prenasledovaní a diskriminovaní.

Zmenil život aj rodine Jany Teššerovej z Kežmarku. Ťarchu udalostí niesla ťažko na duši po celý život najmä jej mama, no traumu cítila aj ona sama, hoci sa narodila až po vojne. Napriek tomu sa po celý život nevzdáva optimizmu, ktorý rozdávala aj ako učiteľka a neskôr riaditeľka Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach, a teraz ako kurátorka Galérie Ľudovíta Felda v Košiciach.

Ako sa vašej rodiny dotkli nariadenia Židovského kódexu v 1941?

Samozrejme, moja rodina ich veľmi pocítila, hlavne tá z mamičkinej strany. Oteckova rodina bola veľmi malinká, môj starý otec, čiže oteckov otec, zomrel ešte v prvej svetovej vojne, takže tam už neboli ďalší členovia rodiny. Mamička pochádzala z Kežmarku z veľmi ortodoxnej židovskej rodiny, mala dvanástich súrodencov, teda dokopy boli trinásti, pričom ona bola najmladšia. Keď prišli tie ťažké roky a prvý transport v marci 1942, slobodné dievčatá vo veku šestnásť rokov a viac museli do transportu. Bola v ňom aj mamičkina sestra, viac ju už nevideli.

Nevedelo sa teda, ani kedy a ako zahynula?

Nie, vôbec nič. Ostatní členovia rodiny prežili až do Slovenského národného povstania. Po ňom sa ich už nepodarilo zachrániť, celú rodinu mojej mamičky deportovali do Osvienčimu, Ravensbrücku a Saxenhausenu. Mamička bola ako najmladšia ešte slobodná, ale všetci jej súrodenci už mali v tom čase deti, aj päť či šesť, ako ortodoxné židovské rodiny. Mala aj o dvadsať rokov staršiu sestru.

Veľmi ma zaujali reakcie ľudí, o ktorých mi hovoril otecko. Niektorí ľudia ich pozvali ďalej a dali im, čo mohli. Niektorí však povedali: keď ste hladní, choďte naspäť do Auschwitzu a vyžobrite si.

Vaša mamička ale deportovaná nebola…

Moja mamička sa ukrývala v Kežmarku, rovnako aj otecko. Ten nám neskôr doma hovoril: my sme sa nezachránili, na nás prišiel zázrak. V Kežmarku bolo totiž približne 6-tisíc obyvateľov a z toho viac ako tisíc Židov, z ktorých väčšinu deportovali do koncentračných táborov. Najprv sa mamička ukrývala u rodiny Lojšovej. Bola to nemecká rodina, ale dala mojim rodičom kľúče od ich maličkého domu. Jedného dňa tam za nimi prišiel sused, ktorý im povedal, aby utekali, pretože gardisti vedia, kde sa nachádzajú. Lenže oni už nemali kam utekať.