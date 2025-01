Beckham prišiel na Svetové ekonomické fórum v Davose, aby bojoval za lepšiu pozíciu dievčat

Anglická futbalová ikona David Beckham pricestoval na Svetové ekonomické fórum v Davose, aby sa silou svojej osobnosti pokúsil vylepšiť pozíciu mladých dievčat v dnešnom svete.

„Dospievajúce dievčatá… Na to sa tento rok zameriavam, aby som im pomohol žiť naplno. Mali by mať právo a rovnaký prístup ako chlapci,“ vyhlásil 49-ročný Beckham. Niekdajší hráč Manchestru United, Realu Madrid či Paríža Saint-Germain má jednu dcéru, takmer 14-ročnú Harper Seven, ktorá sa narodila ako štvrtá v poradí po troch synoch. Aj preto sa možno angažuje v tejto oblasti.

Ocenenie za filantropiu

„Keď podporíte a posilníte mladé dievča, povznesie ho to. Pozdvihne to jej rodinu. Pozdvihne to jej komunitu. A to je dobré pre každého. To je dobré pre svet,“ poznamenal Beckham, pre ktorého to bola premiérová účasť na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Vo Švajčiarsku si prevzal ocenenie za filantropiu za prácu s detskou charitou UNICEF.