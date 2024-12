Bola dušou klubu. Beckham navštívil recepčnú z Manchestru United krátko pred jej smrťou

Anglická futbalová ikona David Beckham pôsobil v Manchestri United už pred viac ako dvomi desaťročiami, no napriek tomu nezabúda na niektorých ľudí z klubu.

Patrí medzi ne i dlhoročná recepčná Kath Phippsová, ktorá v organizácii z Old Traffordu pracovala 56 rokov až do svojej nedávnej smrti. Ako referuje web The Sun, krátko pred odchodom na večnosť ju tajne navštívil aj Beckham.

„V pätnástich som sa presťahoval do Manchestru a Kath sľúbila mojej mame a otcovi: ‚Postarám sa o vášho chlapca. Nebojte sa.‘ A od prvého do posledného dňa, ktorý som s ňou strávil, to presne aj urobila. Old Trafford už nikdy nebude rovnaký bez vášho úsmevu, keď budeme prechádzať týmito dverami. Ľúbime vás,“ napísal Beckham pod fotografiou na sociálnych sieťach, na ktorej drží Kath za ruku.

The Sun píše, že Beckham navštívil recepčnú z ManUnited dva týždne pred jej smrťou. „David chcel navštíviť Kath u nej doma. Bol to neuveriteľne emotívny moment,“ napísal spomenutý web.

„I moved up to Manchester at 15 and Kath made a promise to my mum and dad „I’ll look after your boy for you don’t you worry“ and from that first day till the last day I spent with her that’s exactly what she did“

