Dánsky kráľ dorazil do Grónska, Kodaň vysiela signál po Trumpových hrozbách

Dánsky kráľ Frederik X. pricestoval v stredu do Grónska na trojdňovú návštevu, vnímanú ako jasný signál podpory autonómnemu územiu, o ktoré prejavil záujem americký prezident Donald Trump.
Päťdesiatsedemročného panovníka privítali na letisku v hlavnom meste Nuuk miestni obyvatelia s grónskymi vlajkami aj premiér Jens-Frederik Nielsen. Kráľ má počas návštevy rokovať s miestnymi predstaviteľmi, navštíviť školu, rybársku spoločnosť a stretnúť sa s verejnosťou v kultúrnom centre.
Veľké napätie
Trumpove vyhlásenia o možnom prevzatí kontroly nad strategicky významným ostrovom, ktorý je bohatý na nerastné suroviny, výrazne zvýšili napätie medzi Spojenými štátmi a Dánskom.
Americký prezident v minulosti nevylúčil ani použitie sily, hoci dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že „Washington svoje hrozby v poslednom období zmiernil, no záujem o ostrov pretrváva“.
Osobný vzťah
Frederik vo štvrtok navštívi mesto Maniitsoq severne od Nuuku a v piatok zamieri do dánskeho vojenského výcvikového centra v Kangerlussuaqu. Napriek koloniálnej minulosti Dánska sa monarchia v Grónsku teší veľkej popularite. „Nemalo by byť pochýb o mojej láske ku Grónsku,“ vyhlásil kráľ vlani.
Frederik, ktorý nastúpil na trón v januári 2024 po abdikácii svojej matky Margaréta II., má k ostrovu aj osobný vzťah. V roku 2000 absolvoval náročnú 3 500-kilometrovú expedíciu na lyžiach naprieč Grónskom ako člen elitnej jednotky dánskeho námorníctva.
V posledných dvoch rokoch ide už o jeho tretiu návštevu ostrova, čo je podľa pozorovateľov nezvyčajne časté.