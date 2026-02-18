Dánsky kráľ dorazil do Grónska, Kodaň vysiela signál po Trumpových hrozbách

Frederik X. navštívil dánske autonómne územie, o ktoré prejavil záujem americký prezident.
Dánsky kráľ Frederik X. Foto: archívne, SITA/AP
Dánsky kráľ Frederik X. pricestoval v stredu do Grónska na trojdňovú návštevu, vnímanú ako jasný signál podpory autonómnemu územiu, o ktoré prejavil záujem americký prezident Donald Trump.

Päťdesiatsedemročného panovníka privítali na letisku v hlavnom meste Nuuk miestni obyvatelia s grónskymi vlajkami aj premiér Jens-Frederik Nielsen. Kráľ má počas návštevy rokovať s miestnymi predstaviteľmi, navštíviť školu, rybársku spoločnosť a stretnúť sa s verejnosťou v kultúrnom centre.

Veľké napätie

Trumpove vyhlásenia o možnom prevzatí kontroly nad strategicky významným ostrovom, ktorý je bohatý na nerastné suroviny, výrazne zvýšili napätie medzi Spojenými štátmi a Dánskom.

Americký prezident v minulosti nevylúčil ani použitie sily, hoci dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že „Washington svoje hrozby v poslednom období zmiernil, no záujem o ostrov pretrváva“.

Osobný vzťah

Frederik vo štvrtok navštívi mesto Maniitsoq severne od Nuuku a v piatok zamieri do dánskeho vojenského výcvikového centra v Kangerlussuaqu. Napriek koloniálnej minulosti Dánska sa monarchia v Grónsku teší veľkej popularite. „Nemalo by byť pochýb o mojej láske ku Grónsku,“ vyhlásil kráľ vlani.

Frederik, ktorý nastúpil na trón v januári 2024 po abdikácii svojej matky Margaréta II., má k ostrovu aj osobný vzťah. V roku 2000 absolvoval náročnú 3 500-kilometrovú expedíciu na lyžiach naprieč Grónskom ako člen elitnej jednotky dánskeho námorníctva.

V posledných dvoch rokoch ide už o jeho tretiu návštevu ostrova, čo je podľa pozorovateľov nezvyčajne časté.

