Dánska štúdia dokazuje existenciu výrobcov hračiek už v dobe bronzovej

Výrobcovia hračiek existovali už pred 4 500 rokmi, tvrdí dánska výskumníčka Mette Marie Haldová po objave 19 starovekých hrkálok, z ktorých niektoré pochádzajú z čias doby bronzovej.

Hračky pre dojčatá

Výsledky štúdie, publikovanej v časopise Childhood in the Past, ukazujú, že hrkálky slúžili na zabavenie a upokojenie detí, nie ako hudobné nástroje. „Na základe nízkej hlučnosti a malých rúčok môžeme tvrdiť, že to boli hračky pre dojčatá,“ uvádza štúdia.

Haldová zároveň odporúča kurátorom mnohých múzeí, aby prehodnotili niektoré predmety pôvodne označené ako náboženské artefakty, pretože by to podľa nej mohli byť starostlivo vyrobené hračky.

„Ak ste chceli zabaviť dieťa, stačila by vám drevená lyžica alebo kameň, no už vtedy mali rodičia možnosť kúpiť na trhu hračky od profesionálov,“ vysvetlila.

19 hlinených hrkálok

Výskumníci objavili časti 19 hlinených hrkálok z mesta Hama v Sýrii v zbierkach Dánskeho národného múzea. Podľa Haldovej ich kvalita naznačuje, že ich nevyrábali samotní rodičia. Objav by mohol viesť k tomu, že odborníci budú pozornejšie skúmať hlinené fragmenty, keďže aj iné predmety, napríklad ľahké figúrky, mohli byť kedysi v skutočnosti hračky.

„Často sa považujú za náboženské figúrky umiestnené v chrámoch, ale zamýšľame sa, či to nemohli byť hračky pre deti, keďže sú veľmi rozmanité a vyzerajú vtipne,“ dodala Haldová.

Väčšina nálezov sa objavuje v podobe rozbitých fragmentov, preto je ich identifikácia náročná. Výskumníci preto vyvinuli špeciálny identifikačný manuál na rozpoznávanie hrkálok.