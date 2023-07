Daňový podvod pri obchodovaní so šteniatkami, finančná správa si posvietila na predajcu

Slovenskému podnikateľovi nevyšiel podvod pri obchode so šteniatkami. Prišli mu naň kontrolóri finančnej správy. Vyrubili mu rozdiel dane v sume takmer 270-tisíc eur. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Daňový podvod pri predaji šteniatok

Kontrolórom finančnej správy tentokrát neušiel podvod pri daňovej kontrole dane z príjmov, ktorý realizoval obchodník so šteniatkami. Zvieratá nakupoval od fyzických osôb a následne ich predával, prevažne do Belgicka. Do daňových výdavkov si zahrnul viac ako dvetisíc výdavkových pokladničných dokladov za nákup šteniatok. Kontrolóri však tieto operácie dôkladne preverili.

Finančná správa pri svojej činnosti využíva aj súčinnosť iných subjektov, ktoré sú v zmysle daňového poriadku povinné oznamovať správcovi dane údaje potrebné na účely správy daní.

Preverovali identitu občanov

V tomto prípade podľa Rybanskej pomohla spolupráca daňových kontrolórov s 37 obcami, ktoré požiadali o preverenie identity občanov uvedených na predložených výdavkových pokladničných dokladoch.

„V čase, keď sa mali šteniatka predať, uvádzané fyzické osoby sa na adrese uvedenej na dokladoch nezdržiavali, neboli na nej ani prihlásení, alebo už neboli nažive. Na základe týchto zistení správca dane podnikateľovi vyrubil rozdiel dane v sume takmer 270-tisíc eur,“ dodala hovorkyňa finančnej správy.