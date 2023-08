Dankova Slovenská národná strana nepôjde do vlády s Republikou, Uhrík si vraj sám pod sebou píli konár

Slovenská národná strana (SNS) nepôjde do vlády s hnutím Republika, uviedol v diskusnej relácii TV Markíza Na telo predseda národniarov Andrej Danko.

Predseda Republiky Milan Uhrík si podľa Danka sám pod sebou píli konár, a verí, že SNS pôjde do vlády so stranami Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Predseda SNS tiež tvrdí, že tieto dve strany sú dohodnuté na tom, že budúcim premiérom bude predseda Hlasu Peter Pellegrini.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík nevedel odpovedať, či by jeho strana vstúpila do koalície s Hlasom, poznamenal však, že opakovane uvádza, že to pre nich nie je želaný partner. Naopak, hnutie Progresívne Slovensko (PS) označil za prirodzeného partnera pre liberálov. Zároveň sa ale nechcel vyjadrovať k tomu, akým premiérom by mohol byť predseda progresívcov Michal Šimečka, poukázal však na to, že mu chýbajú skúsenosti.