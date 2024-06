Koalícia je podľa Danka stabilná, Tomáša k neuváženým vyjadreniam vyprovokoval moderátor (video)

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda parlamentu Andrej Danko si vyprosuje, aby niekto o národniaroch hovoril, že blokujú novely zákonov v parlamente.

Šéf SNS tak reagoval na pondelňajšie vyjadrenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo, kde sa minister zamýšľal nad tým, aký zmysel má vládna koalícia, keď nie je schopná zahlasovať ani za vlastné programové vyhlásenie.

Neuvážené vyjadrenia

Tomáš mal na mysli práve národniarov, ktorí podľa neho blokujú prijatie zákona o minimálnej mzde. Danko na utorkovej tlačovej besede uviedol, že Tomáša k jeho „neuváženým vyjadreniam“ vyprovokoval moderátor spomínanej relácie. Súčasne všetkých ubezpečoval, že koalícia zložená zo strán Smer – sociálna demokracia, Hlas – sociálna demokracia a SNS je stabilná.

„V období rokov 2019 – 2020 strana Smer-SD, z ktorej dielne pochádzajú tieto návrhy zákonov, nastavil automat na priemernú mzdu v hospodárstve. To znamená, že ak rastie priemerná mzda v hospodárstve, automat je nastavený tak, že sa percentom určí, aká je minimálne mzda. SNS tvrdo bojovala za to, aby práve štát dodržiaval minimálnu mzdu a chcela, aby podnikatelia neboli tlačení do vyplácania minimálnej mzdy a štát to nerobil. Najmä pri nepedagogických zamestnancoch v škôlkach. Vtedy sme dosiahli, že to musí plniť štát,“ vysvetlil Danko.

Dopady na štátny rozpočet

Doplnil, že minister Tomáš to doteraz nemá odkomunikované s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). Národniari tak čakajú aj na vyčíslenie dopadov na štátny rozpočet.

„Bezhlavé zdvihnutie minimálnej mzdy znamená aj stámiliónové schodky v štátnom rozpočte,“ dodal Danko s tým, že tak čakajú na vyčíslenie dopadov na štátny rozpočet.

Šéf národniarov tvrdí, že ak rastie priemerná mzda v hospodárstve, nemala by rásť len minimálna mzda, ale aj minimálne dôchodky. Toto sa však podľa neho musí prerokovať na koaličnej rade.

Fungovanie koalície

Predseda národniarov súčasne informoval, že vládne strany sa dohodli na tom, že počas letných mesiacov sa nastaví fungovanie koalície.

„Nejaké politické dohody musia nastať, či už to nazveme debatou o koaličnej zmluve alebo debatou o fungovaní,“ informoval Danko. Podľa neho by bolo najlepšie, keby boli pozície troch najvyšších ústavných činiteľov rozdelené medzi tri koaličné strany.

Všetko podľa neho zároveň nasvedčuje tomu, že parlament tento týždeň v piatok ukončí rokovania. Najbližšie by sa mali poslanci stretnúť 10. septembra.