Danko: Odovzdať či darovať Ukrajine stíhačky MiG-29 je totálna hlúposť (rozhovor)

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko tvrdí, že je totálna hlúposť odovzdať či darovať bojové lietadlá MiG-29 Ukrajine, pretože súčasná vláda na to nemá kompetencie.

V rozhovore pre agentúru SITA sa ďalej dočítate, kam by sa podľa predsedu SNS malo uberať Slovensko v rámci zahraničnej politiky a ako po roku vníma konflikt na Ukrajine.

Tento týždeň v pondelok a utorok sa plénum Národnej rady SR pokúšalo otvoriť mimoriadnu schôdzu o vyslovení nesúhlasu s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Keby ste o tom mali rozhodnúť vy, odovzdali by ste ich?

To je totálna hlúposť. Vláda na to nemá kompetencie a taktiež nie sme tak bohatý štát, aby sme ich niekomu mohli darovať. Na Ukrajine je vojnový konflikt, je to v blízkosti nášho štátu. Treba si uvedomiť, že 60 percent našej elektrickej energie pochádza z jadra a z atómových elektrární. Keby Rusi s nami začali vojnový konflikt, tak sa zo dňa na deň musíme rozlúčiť so 60 percent energiami. Nebudete mať teplú vodu, nebudete mať nič a tam by sme to dostať nemali.

Prečo sa my, mále štáty, ideme biť do hrude. Opäť asi len niekomu slúžime ako poskokovia. Možno aj to je dôvod, prečo prezidentka Zuzana Čaputová chce nechať dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) urobiť špinavú robotu, aby daroval stíhačky Ukrajine. Prezidentka Čaputová dostala od Bidenovcov pokyn, aby tu Heger ďalej vystrájal. A ja sa ani nečudujem, Spojené štáty americké by boli hlúpe, keby nechceli takého hlupáka alebo motáka na čele štátu ako je Heger.

Foto: SITA/Branislav Bibel.

Tieto lietadlá vraj už nie sú spôsobilé na to, aby ich Slovensko používalo, preto sme ich nahradili F-16. Ekonomicky by odovzdanie lietadiel MiG-29 Ukrajine mohlo Slovensku pomôcť. Nie sú to dostatočné dôvody na ich darovanie či odovzdanie?

To je hlúposť, sú spôsobilé ešte niekoľko rokov. Mohli lietať, keby už vtedy politika nezasahovala do rácia. Tie lietadlá majú svoju životnosť, majú hodnotu niekoľko sto miliónov eur, nie sú to žiadne šroty.

Bojové lietadlá MiG-29 sme ešte nenahradili F-16. To je ďalšia otázka, prečo tu už nie sú? Kúpili sme ich za veľmi dobrú cenu. Dnes osem lietadiel kupuje Bulharsko zhruba za takú istú cenu ako má Slovensko štrnásť lietadiel. Kúpili sme ich preto, lebo už vtedy nám tu chceli nanominovať americké lietadlá a žiadali, aby sme odovzdali letiská.

Ak to dopadne ako s S-300, že sme ich odovzdali, tak to jednoducho bude katastrofa. Táto vláda nemala právo odovzdať ani S-300, ani nemala právo dodávať žiadne zbrane Ukrajine. Nestarajme sa do tej vojny, lebo budeme plakať, keď sa rozšíri na naše územie.

Minulý týždeň v piatok sme si pripomenuli rok od vypuknutia vojny na Ukrajine. Ako po roku vnímate tento konflikt?

Vnímam to ako lokálny konflikt, ktorých je vo svete niekoľko. Také konflikty boli aj v nedávnej histórii pri deľbe Juhoslávie, také konflikty sú v Sýrii či v Iraku. Vždy sú to lokálne problémy. Tá vojna je pozičná. Rusi išli na územia, ktoré obýva rusky hovoriace obyvateľstvo, osem rokov to tam nikto neriešil. Bol som najvyšší ústavný činiteľ, mali sme informácie, aká krivda sa tam deje.

Ukrajina mohla byť vyriešená tak, ako bol Cyprus, teda rozdelením na demilitarizovanú zónu, kde jedna strana je turecká a druhá grécka. Sú tam vojaci Organizácie Spojených národov (OSN). Keby toto OSN urobila na Ukrajine, tento konflikt nemusel vzniknúť. To, ako to eskaluje, je katastrofa pre Európu, najmä východné štáty. Ten konflikt by mal skončiť mierovými rokovaniami čo najskôr. Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík povedal, že lietadlá MiG-29 sú šroty, ideme darovať šroty Ukrajine?

Richard Sulík uviedol, že jediný, kto ich môže využiť je Ukrajina.

Ja si myslím, že toto dokáže povedať len bezcitný človek ako je Sulík. Keby mal trošku empatie, tak by sa správal inak aj voči ľuďom, ktorých mal v strane, ako napr. k Lucii Ďuriš Nicholsonovej alebo Ľubomírovi Galkovi. Aj voči koalícii, ktorú rozbil. Richard Sulík je predseda, ktorý vidí len seba a svoje záujmy. Vôbec nevníma, aký konflikt z toho môže byť.

Foto: SITA/Branislav Bibel.

Na Rusko bolo od vypuknutia vojny udelených niekoľko balíčkov sankcií. Považujete tieto kroky za správne?

To je totálna hlúposť, pretože Rusom to vôbec neubližuje. Presmerovali všetky dodávky surovín do Indie a Číny. Pomáha im to budovať svoju sebestačnosť. Je smiešne, že nás Nemci a Francúzi tlačia do sankcií a dvadsať percent všetkých firiem podnikajúcich v Rusku je nemeckých. Ich kapitál je jeden z najväčších v Rusku. Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského povedal, že iba deväť percent západných firiem odišlo z Ruska. My nesmieme do Ruska cestovať, ale nemeckí a bruselskí biznismeni môžu.

Sankcie sú len nástroj, ktorý nás úplne likviduje. Tam máte výsledok cien energií. Lebo podľa niekoho treba zastaviť dodávky lacného ruského plynu a naopak získať drahý americký skvapalnený plyn. To je totálna hlúposť. Má inú výhrevnosť a parametre. Ale najdôležitejšie je, že niečo, čo môžeme kúpiť za sto eur, teraz kupujeme za tisíc eur. To je šialené, to je choré. Keď je dobrá lacná ruská surovina, plyn tak to kúpme. A keď je dobrý americký iPhone alebo auto značky Mustang, tak to kúpme. Veď majme to najlepšie za čo najlepšiu cenu.

Je smiešne, že nás Nemci a Francúzi tlačia do sankcií a dvadsať percent všetkých firiem podnikajúcich v Rusku je nemeckých. Ich kapitál je jeden z najväčších v Rusku.

Kam by sa podľa Vás malo Slovensko v rámci zahraničnej politiky uberať?

Sme členmi Európskej únie (EÚ) a mali by sme vyvíjať tlak na Brusel, aby sa reformoval z hľadiska bezpečnosti. EÚ je dobrý projekt a dokonca by sa mala rozširovať aj o obrannú taktiku. NATO má jednu historickú traumu a problém do budúcnosti, že je jeho súčasťou Turecko a Amerika a často tieto dve krajiny majú aj iné lokálny záujmy ako EÚ.

Európske štáty by mali mať svoju bezpečnostnú politiku, ktorá by mala byť samostatná, nezávislá, garantovať Schengen, ale súčasne garantovať aj ochranu vonkajších hraníc, to sa ukázalo pri migrácii.

Každý z Európskych štátov by nemal letectvo, pozemné vojsko, ale existovala by spolupráca armád. Tak to funguje aj v Beneluxe – nie každý štát má všetko, ale majú spoločné veci. Tak by sme mali fungovať. Sme členmi Európskeho priestoru, mali by sme byť tam, kde sú Európske štáty z hľadiska bezpečnosti.

Taktiež je dôležité mať dobré vzťahy smerom na západ aj na východ. Blízko nás je Rakúsko – neutrálny štát, trochu ďalej je Švajčiarsko. Sme v strede Európy. Každý, kto žije na Slovenku, by si mal povedať, že toto je štát, kde sa dobre žije. Hlavne by sme sa nemali hádať, či je lepší Američan alebo Rus. Obaja vidia len svoje záujmy.