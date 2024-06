Danko: Nepochybujem o tom, že rekreačné poukazy zachraňujú slovenský cestovný ruch

Rekreačné poukazy sú v spoločnosti nedocenené. Vyhlásil to na tlačovej besede podpredsedu Národnej rady SR a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Zároveň dodal, že zistenia Štatistického úradu SR či Ministerstva športu a cestovného ruchu SR ukazujú, že mnohé zariadenia by bez nich neprežili. Podľa neho je to aj ideálna forma vyplácania odmien, keďže rekreačné poukazy sa nezdaňujú.

Poukazy zachraňujú cestovný ruch

„Nepochybujem o tom, že dnes rekreačné poukazy zachraňujú cestovný ruch. Zákon hovorí, že tento poukaz sa dá dať aj na detské tábory, na druhú stranu môžu zamestnanci pomôcť aj svojim rodičom, ktorí si nedokážu sami zaplatiť kúpele alebo inú dovolenku v rámci Slovenska. Je to zákon, ktorý je neškodný, nezaťaží a ani nelikviduje zamestnávateľov,“ uviedol predseda SNS Andrej Danko.

Poslanec zo strany SNS Rudolf Huliak vyhlásil, že ide o ďalší balíček v rámci sociálnych opatrení. Dôchodcovia by sa podľa jeho slov za svoje dôchodky nikdy nedostali na dovolenku, keď si ledva zvládnu pokryť živobytie.

„Sú rodiny, kde musia robiť v dvoch až troch prácach, a preto tieto poukazy nestíhajú využiť a prepadnú im. Z tohto dôvodu ich môžu posunúť svojim rodičom,“ vyhlásil Huliak. Pripomenul, že rekreačné poukazy si môžu zamestnávatelia zahrnúť do daňových výdavkov.

Výstavba rekreačných chát

„Poslanci z klubu SNS sa snažia pomáhať tým sociálne slabším. Opozícia nerobí nič, čo by obyvateľom pomohlo, prichádzajú len s rôznymi ekologickými a inými opatreniami,“ povedal Rudolf Huliak.

Andrej Danko avizoval, že v lete bude pripravená veľká várka opatrení na podporu rekreácií, ako aj na výstavbu rekreačných chát. Podľa jeho slov hľadajú témy a spôsoby, ako podporiť slovenský cestovný ruch. Sľubuje tiež príchod zákona o zrýchlených odpisoch na investície v hotelierstve.

„Chceme, aby podnikatelia mali zrýchlené a lepšie benefity pri budovaní takzvaných starých podnikových chát, ako to bolo za komunizmu. Pripravujeme zákony, kedy sa oplatí veľkým firmám kúpiť ubytovacie zariadenie, a prevádzkovať ho pre zamestnancov. Takou čerešničkou bude aj to, aby čašníci neplatili z tringeltov dane do nejakej sumy 10 %. Máme množstvo opatrení, ktoré verím, že na jeseň presadíme,“ uzavrel Danko.