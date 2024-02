Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko bude upratovať bratislavskú Dúbravku zrejme na Deň Zeme (22. apríla 2024 – pozn. SITA). Uviedol to v relácii televízie Ta3 V politike v súvislosti so svojou autonehodou spred niekoľkých týždňov, pri ktorej vrazil do semaforu a z miesta nehody odišiel.

„Upratovaniu bratislavskej Dúbravky sa nevyhnem,“ poznamenal. Zdôraznil, že magistrátu sa ospravedlnil a škodu uhradil. Vyjadril sa tiež, že v danej situácii by sa zachoval rovnako.