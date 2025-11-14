Ďalšia sezóna slovenskej I. ligy sa začne tradične koncom júla

Najvyššia slovenská futbalová súťaž už pozná svoje termíny pre sezónu 2026/2027. Prezídium Únie ligových klubov už schválilo termínovú listinu pre nasledujúci súťažný ročník.
Vedenie ÚLK predĺžilo spoluprácu so stávkovou spoločnosťou, názov najvyššej súťaže sa nezmení minimálne do leta 2028
Sezóna sa začne počas 25. júla 2026 a potrvá do 16. mája 2027. V prípade potreby bude nasledovať play-off o účasť v pohárovej Európe a baráž o účasť v najvyššej súťaži pre ročník 2027/2028.
„Hracími dňami zostávajú sobota a nedeľa, s jedinou výnimkou – keďže finále Slovenského pohára je naplánované na sobotu 1. mája 2027, ôsme kolo nadstavbovej časti Niké ligy začne už o deň skôr, v piatok 30. apríla 2027,“ referuje riadiaci orgán slovenskej I. ligy na svojom oficiálnom webe.
Zimná pauza je naplánovaná od polovice decembra 2026 do úvodu februára 2027. Nadstavby sa uskutočnia od začiatku marca do mája.
Základné termíny slovenskej I. futbalovej ligy v sezóne 2026/2027:
25. – 26. júl 2026: začiatok sezóny – 1. kolo
12. – 13. december 2026: posledné kolo pred zimnou prestávkou
6. – 7. február 2027: prvé kolo po zimnej prestávke
6. – 7. marec 2027: začiatok nadstavieb o titul a udržanie sa
15. – 16. máj 2027: záver nadstavieb
18. a 21. máj 2027: play-off o účasť v pohárovej Európe
18. a 22. máj 2027: baráž o účasť v I. lige