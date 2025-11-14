Ďalšia sezóna slovenskej I. ligy sa začne tradične koncom júla

Nasledujúci ročník sa začne 25. júla 2026 a šampión bude známy najneskôr 16. mája 2027.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
FUTBAL NL: Trnava - Bratislava
Nástup oboch mužstiev pred začiatkom futbalového zápasu 11. kola Niké ligy 2025/2026 medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava. Trnava, 18. október 2025. Foto: SITA/Martin Havran
Slovensko Futbal Futbal z lokality Slovensko

Najvyššia slovenská futbalová súťaž už pozná svoje termíny pre sezónu 2026/2027. Prezídium Únie ligových klubov už schválilo termínovú listinu pre nasledujúci súťažný ročník.

Sezóna sa začne počas 25. júla 2026 a potrvá do 16. mája 2027. V prípade potreby bude nasledovať play-off o účasť v pohárovej Európe a baráž o účasť v najvyššej súťaži pre ročník 2027/2028.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Hracími dňami zostávajú sobota a nedeľa, s jedinou výnimkou – keďže finále Slovenského pohára je naplánované na sobotu 1. mája 2027, ôsme kolo nadstavbovej časti Niké ligy začne už o deň skôr, v piatok 30. apríla 2027,“ referuje riadiaci orgán slovenskej I. ligy na svojom oficiálnom webe.

Zimná pauza je naplánovaná od polovice decembra 2026 do úvodu februára 2027. Nadstavby sa uskutočnia od začiatku marca do mája.

Základné termíny slovenskej I. futbalovej ligy v sezóne 2026/2027:

25. – 26. júl 2026: začiatok sezóny – 1. kolo
12. – 13. december 2026: posledné kolo pred zimnou prestávkou
6. – 7. február 2027: prvé kolo po zimnej prestávke
6. – 7. marec 2027: začiatok nadstavieb o titul a udržanie sa
15. – 16. máj 2027: záver nadstavieb
18. a 21. máj 2027: play-off o účasť v pohárovej Európe
18. a 22. máj 2027: baráž o účasť v I. lige

Firmy a inštitúcie: ÚLK Únia ligových klubov
Okruhy tém: Niké liga
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk