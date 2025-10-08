Ďalší odklad návratu na Camp Nou. FC Barcelona pokračuje na Olympijskom štadióne

Katalánsky veľkoklub pokračuje na Olympijskom štadióne, rekonštrukcia Camp Nou sa predlžuje.
Remodeling of the Barcelona football stadium, whose work is scheduled for 2026. Spain.
Barcelonský štadión Camp Nou v čase rekonštrukcie. Foto: www.gettyimages.com
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona sa na zrekonštruovaný štadión Camp Nou vráti až po získaní povolenia na dočasnú kapacitu 45-tisíc divákov.

Pôvodne sa očakávalo, že sa „blaugranas“ vrátia na svoj ikonický štadión už v novembri 2024, no termín sa už niekoľkokrát posunul. Katalánci predtým dúfali, že získajú povolenie na organizáciu zápasov pred 27-tisíc fanúšikmi, no teraz čakajú na rozšírenie kapacity.

Ide o ďalšie oneskorenia pri otvorení najväčšieho európskeho štadióna, ktorého rozsiahla prestavba stojí približne 1,5 miliardy eur a sprevádzajú ju viaceré problémy.

„Očakáva sa, že čoskoro dostaneme prvé povolenie na fázu 1A, no budeme pracovať na návrate na Camp Nou až po získaní povolenia na fázu 1B, ktorá rozšíri kapacitu na 45 000 divákov,“ uviedol klub bez bližšieho časového harmonogramu.

FC Barcelona bol nútený hrať prvé zápasy sezóny na svojom šesťtisícovom tréningovom Štadióne Johana Cruyffa, keďže nedostal povolenie návratu na Camp Nou. Mestská rada v septembri odmietla povoliť návrat pre bezpečnostné problémy.

Nasledujúci domáci zápas La Ligy proti Girone sa uskutoční 18. októbra na Olympijskom štadióne na kopci Montjuic, kde klub strávil aj ostatné dve sezóny. Rovnako sa tam 21. októbra uskutoční aj zápas Ligy majstrov proti gréckemu Olympiakosu Pireus.

Ďalšie domáce ligové súboje absolvuje klub proti Elche 2. novembra a Athleticu Bilbao 23. novembra.

