Barcelona v troskách po debakli v Seville. Hancko opäť dostal šancu od Simeoneho - VIDEO

Pre španielskeho futbalového šampióna FC Barcelona bol posledný týždeň pred októbrovou reprezentačnou prestávkou ako zo zlého sna. „Blaugranas“ najprv v stredu v Lige majstrov 2025/2026 prehrali doma s Parížom Saint-Germain 1:2, keď inkasovali v poslednej minúte, a v nedeľu zasa zažili potupu na trávniku FC Sevilla.
Katalánci utrpeli v Andalúzii debakel 1:4 a prepustili 1. miesto v tabuľke Realu Madrid. Čilský veterán Alexis Sánchez už v úvode stretnutia otvoril skóre z pokutového kopu a následne Isaac Romero zvýšil vedenie domácich na 2:0. Marcus Rashford síce pred prestávkou znížil a po zmene strán Robert Lewandowski nepremenil penaltu, čím Barcelona prišla o šancu na vyrovnanie. Namiesto toho Sevilla v závere duelu pridala ďalšie dva góly a skompletizovala vysoký triumf.
Portugalský útočník PSG vzal Barcelone všetky body! Neskôr vyhlásil: "Chceme opäť vyhrať všetko" - VIDEO
Tréner Sevilly Matías Almeyda vyjadril spokojnosť s výkonom svojho tímu. „Nemohli sme im dať ani meter priestoru… Vedeli sme, čo máme robiť. Myslím si, že sme na dobrej ceste,“ poznamenal argentínsky kouč.
Barcelona po stredajšej prehre s PSG pôsobila otraseným dojmom. Katalánci hrali pomaly a neorganizovane, čo Sevilla využila na rozbitie ich obrany. Stredopoliar Barcelony Pedri González označil prvý polčas za „hrozný“ a priznal, že mužstvo musí byť sebakritické. Tréner Hansi Flick však vyzdvihol reakciu tímu v druhom polčase a zdôraznil potrebu pokračovať ďalej.
Talentovaný Pira figuruje v nominácii slovenskej 21-tky. O jeho služby má však záujem i český národný tím
Okrem Barcelony zakopol aj ďalší ašpirant na titul – Atlético Madrid. Tím slovenského obrancu Dávida Hancka, ktorý opäť dostal dôveru trénera Diega Simeoneho, odišiel z trávniky Celty Vigo s remízou 1:1. Zaváhanie madridského mužstva prišlo týždeň po triumfe v mestskom derby nad Realom (5:2). „Vzhľadom na to, že sme zo seba vydali všetko, nie je to zlý výsledok, ale chceli sme vyhrať. Musíme vyhrávať všade, kam ideme, a to sa nám nepodarilo. Musíme sa zlepšiť na ihriskách súperov,“ povedal pre Movistar stredopoliar Atlética Koke.