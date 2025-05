DAC si poistil hlavného trénera. Od prvého dňa ukazuje silné vodcovské schopnosti

Tréner Branislav Fodrek bude šéfovať lavičke slovenského futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda minimálne ďalšie dve sezóny. Ako referuje oficiálny web organizácie zo Žitného ostrova, štyridsaťštyriročný rodák z Bratislavy podpísal so zamestnávateľom nový kontrakt do 31. mája 2027.

Fodrek prevzal A-mužstvo DAC v druhej polovici sezóny 2024/2025 a rýchlo priniesol do šatne pravidlá a stabilitu. Klub si cení jeho profesionálny prístup a súlad s dlhodobými cieľmi DAC, ktoré si získali dôveru vedenia aj hráčov.

„Braňo začal pracovať v náročnej situácii v priebehu sezóny a od prvého dňa ukázal silné vodcovské schopnosti. Jeho charakter, pracovná morálka a oddanosť klubovým hodnotám jednoznačne ukázali, že je vhodným trénerom na vedenie tohto projektu,“ povedal výkonný riaditeľ klubu Jan Van Daele.

📍Branislav Fodrek has extended his contract with DAC and signed until 2027!💛💙

(DAC) pic.twitter.com/E1xe3PGP8I

— Máté75 (@Mt7513) May 15, 2025