Charles Michel si zvykol na bruselský komfort a funkciu europrezidenta využije na predĺženie svojho politického života, hovorí Uhrík

Predseda Európskej rady Charles Michel čelí kritike, že pre kampaň do júnových eurovolieb môže zanedbávať svoje dôležité povinnosti vo funkcii europrezidenta.

Podľa lídra hnutia Republika a europoslanca Milana Uhríka chce Michel využiť svoj súčasný post na to, aby si predĺžil politický život.

Michel totiž bude musieť súbežne pracovať na získavaní voličov pre belgickú liberálnu stranu Reformné hnutie (MR), paralelne však zastávať aj úlohu predsedu Európskej rady, s čím je spojené riadenie a manažovanie zasadnutia 27 lídrov členských štátov EÚ.

Viacerí preto spochybňujú, či bude vedieť 48-ročný belgický politik skĺbiť naraz tieto dve úlohy.

Michel a bruselský komfort

Kritikou na adresu predsedu Európskej rady nešetril ani europoslanec a líder hnutia Republika Milan Uhrík.

„Pán Michel chce využiť súčasný post na to, aby si predĺžil politický život v službách európskych inštitúcií. Je jasné, že vo svojej súčasnej pozícii si bude zároveň robiť kampaň do eurovolieb. Nie je to o zvládaní povinností, lebo tie si predseda Rady príliš neplní ani v čase štandardného obdobia. Zrejme si zvykol na bruselský komfort a podobne, ako väčšina našich komfortných europoslancov si ho chce užívať ďalej,“ hovorí Uhrík.

Slovenský politik evidentne narážal na správy o nákladnom cestovaní predsedu Európskej rady. Michel je totiž dlhodobo kritizovaný za svoje hojné a pridrahé zahraničné cesty, na čo pravidelne využíva súkromné lietadlá, dokonca aj v prípade krátkych letov.

Predseda Európskej rady Charles Michel čelí kritike pre nárast výdavkov, kvôli jeho cestám súkromným lietadlom. Francúzsky denník Le Monde minulý rok uverejnil o Michelovi článok s nadpisom: „Drahý, znečisťuje životného prostredie a z času na čas sa objaví v Bruseli“. (Stephanie Lecocq, Pool via AP)

Panika v Bruseli kvôli Orbánovi

Ak Charlesa Michela zvolia do Európskeho parlamentu, lídri EÚ sa budú musieť rýchlo dohodnúť na obsadení uvoľneného postu šéfa Európskej rady. Ak tak neurobia, zasadnutia Rady povedie Viktor Orbán, ktorého krajina v júli prevezme rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.

Informácia vyvolala paniku v Bruseli a niektorí europoslanci sa snažia tejto situácii vyhnúť tým, že zbierajú podpisy proti Orbánovi. Čo si o takomto správaní myslí europoslanec Uhrík?

„Je to doslova trápne. Ale ako poznám týchto byrokratov, určite urobia všetko pre to, aby zasadnutia neviedol maďarský premiér. Pokojne „dosadia“ aj miestnu upratovačku, ktorej urobia mediálnu kampaň, ako je odborne zdatná a ideálna kandidátka. Samozrejme len vtedy, ak bude robiť to, čo by od nej inštitúcie očakávali. Viktor Orbán robí suverénnejší typ politiky. Preto si ho bruselskí byrokrati vo vedení zasadnutí neželajú,“ vyjadril sa pre agentúru SITA líder hnutia Republika.

Viac vlastencov v EÚ

Zaujímalo nás aj to, ako Uhrík vníma pôsobenie Charlesa Michela vo funkcii predsedu Európskej rady a do akej miery je s jeho prácou spokojný.

„Súčasné vedenie Európskej únie, či hovoríme o vedení Komisie alebo Rady, podáva veľmi chabý výkon. Zapája nás do zbytočných konfliktov, snaží sa na seba naviazať čo najviac kompetencií a podporuje ideologické rozhodnutia, ktoré poškodzujú našu ekonomiku, firmy a životný štandard našich občanov,“hovorí Uhrík.

„Dúfam, že po najbližších voľbách do Európskeho parlamentu sa atmosféra výrazne zmení a vo funkciách sa objaví viac vlastencov. Nepotrebujeme politikov, ktorí budú presadzovať záujmy Bruselu na Slovensku, ale politikov, ktorí budú presadzovať záujmy Slovenska v Bruseli. A to si vyžaduje potrebné nasadenie ale aj odvahu,“ zdôraznil na záver Uhrík.