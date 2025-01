Čurillovci chystajú ústavnú sťažnosť pre postavenie mimo služby zo strany ministerstva vnútra

Skupina policajtov okolo Jána Čurillu chystá ústavnú sťažnosť pre podľa nich nezákonné postavenie mimo služby zo strany Ministerstva vnútra SR.

Ako na sociálnej sieti vysvetlil ich právny zástupca Peter Kubina, nevyhnutnou podmienkou pre podanie takejto sťažnosti je podanie dovolaní na Najvyšší súd (NS) SR.

Postavenie čurillovcov mimo službu

Jedno z podaných dovolaní už NS SR odmietol pre jeho neprípustnosť, na čo verejne reagoval aj šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ten predpokladá, v záujme zachovania právnej istoty bude najvyšší súd rozhodovať jednotne a všetky podané dovolania vyhodnotí obdobne.

Zároveň obvinil Kubinu, že k „zvýšenej aktivite“, ktorá mu zabezpečuje aj vyššie odmeny za jeho služby, ho motivujú verejné zbierky v prospech policajtov. Minister mu však podľa vlastných slov odporúča, aby sa konečne zmieril s tým, že „postavenie takzvaných elitných vyšetrovateľov čurillovcov mimo službu prebehlo v súlade so zákonom“.

Minister vyfasoval pokutu

Podľa Kubinu sú ale dovolania iba jedným z ťahov v šachovej partii, ktorej pochopenie evidentne presahuje právnické schopnosti ministra.

„Naopak, postup ministra voči policajtom Národnej kriminálnej agentúry bol až taký zákonný, že zaň vyfasoval najvyššiu pokutu v histórii ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú následne ministerstvo dobrovoľne zaplatilo. Preto rozumiem, že by veľmi rád videl nejaké súdne rozhodnutie, ktoré by potvrdzovalo zákonnosť jeho postupu. To však aj po tejto epizóde ostáva len v rovine snov,“ vyhlásil Kubina.

Obvinenie Magulu a Dunčka

Hlavný front sporu o postavenie čurillovcov mimo služby podľa advokáta aktuálne prebieha úplne inde než v dovolacích konaniach v prípadoch neodkladných opatrení.

„Je však dobré, ak sa človek dokáže tešiť aj z maličkostí,“ uviedol Kubina a dodal, že ministra nebudú súdiť podľa jeho slov, ale podľa činov jeho a jeho podriadených.

„A tí nám svojimi činmi začiatkom decembra, keď nedôvodne obvinili a neúspešne sa pokúsili strčiť na Vianoce do väzby Róberta Magulu a Branislava Dunčka, pomohli zvýšiť výťažok zbierky, vďaka ktorej sa policajti môžu brániť – ak to bude treba – ďalšie dva roky,“ zdôraznil advokát.

Úrad na ochranu oznamovateľov uložil rezortu vnútra začiatkom leta 2024 pokutu vo výške 90-tisíc eur. Dôvodom podľa úradu bolo, že ministerstvo postavilo príslušníkov bývalej Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu ako chránených oznamovateľov mimo službu bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Policajti získali štatút chránených oznamovateľov na základe rozhodnutia prokurátorov, ktorí dozorovali kauzu Rozuzlenie.