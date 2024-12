Cucurella si za stavu 0:2 obul nové kopačky, pomohol Chelsea ku comebacku

Keď v 11. minúte nedeľňajšieho stretnutia anglickej Premier League 2024/2025 medzi Tottenhamom Hotspur a FC Chelsea zvýšili domáci na 2:0, nahnevaný obranca „The Blues“ Marc Cucurella prišiel k lavičke náhradníkov, aby si vymenil kopačky.

Práve jeho dve pošmyknutia prispeli k tomu, že hostia v úvode londýnskeho derby dvakrát inkasovali.

Frustrovaný Španiel si vyzul kopačky, v ktorých nastúpil na zápas a okamžite si vyžiadal náhradné. Už o šesť minút asistoval Jadonovi Sanchovi pri kontaktnom góle na 1:2 z pohľadu hostí, ktorí nakoniec triumfovali na ihrisku súpera 4:3 a v tabuľke poskočili už na 2. priečku.

Príliš mladí a neskúsení

„Takmer sme sa pokĺzli, ale som hrdý na úžasnú snahu mužstva zvrátiť situáciu,“ napísal Cucurella na Instagrame.

Zdá sa, že Chelsea má konečne konzistentné mužstvo po tom, ako počas ostatných piatich prestupových období klub minul viac ako 1,3 miliardy dolárov na posily.

Tréner Enzo Maresca však trvá na tom, že o jeho zverencoch by sa zatiaľ nemalo hovoriť ako o kandidátoch na titul. Vraví, že jeho hráči sú „príliš mladí a neskúsení“.

Pripravené mužstvo nedostane dva góly v úvode zápasu

„Naďalej máme čo zlepšovať. Ako povedal šéf, ak by sme boli pripravení bojovať o titul, neprehrávali by sme v 11. minúte 0:2. Je to proces a budeme na tom pracovať,“ vyhlásil obranca Chelsea Levi Colwill.