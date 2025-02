Cristiano Ronaldo sa dohodol so saudskoarabským klubom Al-Nassr na ďalšej spolupráci

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa dohodol so saudskoarabským klubom Al-Nassr na predĺžení kontraktu o ďalší rok do júna 2026. V pondelok to agentúre AFP povedal nemenovaný predstaviteľ klubu. Uviedol, že strany sa dohodli na predĺžení Ronaldovej zmluvy, „ale ešte nebola podpísaná“. „Oznámenie sa uskutoční v najbližších dňoch,“ povedal.

Súčasný kontrakt Cristiana Ronalda, ktorý minulý týždeň oslávil 40. narodeniny, má platnosť do júna tohto roka. Bývalá hviezda Manchestru United, Realu Madrid a Juventusu sa pripojila k Al-Nassr v januári 2023 a odvtedy nastrieľala 82 gólov v 90 zápasoch.

Ukončí kariéru v Saudskej Arábii?

V auguste CR7 naznačil, že zostane v klube Al-Nassr až do konca svojej profesionálnej kariéry, čo môže byť podľa jeho slov „čoskoro alebo o dva alebo tri roky“. „S najväčšou pravdepodobnosťou sa to stane v Al-Nassr, v tíme, ktorý ma robí šťastným… A kde sa cítim dobre.“

Keď pred dvomi rokmi Cristiano Ronaldo podpísal v Saudskej Arábii megazmluvu v hodnote 250 miliónov dolárov, jeho vplyv sa okamžite prejavil. Do Saudskej Arábie odvtedy prišlo množstvo starnúcich hviezd svetového futbalu ako Karim Benzema, Sadio Mané či N’Golo Kanté.

Kanál na YouTube má úspech

Keď Ronaldo v auguste spustil svoj kanál na YouTube, získal milión odberateľov len za 90 minút a 20 miliónov za 24 hodín. Aktuálne má 73,5 milióna.