Cristiano Ronaldo oslavuje štyridsiatku a vraví: „Som najkompletnejší hráč všetkých čias“

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo vstupuje do veku začínajúceho štvorkou s rovnakým sebavedomím, aká ho zdobila prakticky počas celej hráčskej kariéry. V predvečer stredajších 40. narodenín naznačil, že nepochybuje o to, kto by mal byť považovaný za najlepšieho futbalistu všetkých čias.

„Som najlepší strelec v histórii,“ povedal rodák z Madeiry pre španielsku televíznu stanicu La Sexta. „Hoci nie som ľavonohý, som v Top 10 histórie podľa gólov strelených ľavou nohou. To sú čísla. Som najkompletnejší hráč, aký kedy existoval. Hrám dobre hlavou, dobre zahrávam priame kopy, som rýchly, silný, mám výskok… Nikdy som nevidel nikoho lepšieho ako ja.“

Do tisícky ešte 77 gólov

Päťnásobný najlepší futbalista sveta získal počas kariéry množstvo tímových aj individuálnych trofejí. Napriek tomu, že už vyhral takmer všetko, čo sa dalo, ešte túži zahrať si na svetovom šampionáte v roku 2026 a nastrieľať tisíc súťažných gólov. K tejto méte mu momentálne chýba 77 presných zásahov, keď dosiaľ na klubovej a reprezentačnej scéne nasúkal neuveriteľných 923 gólov. Vzhľadom na jeho neochvejnú oddanosť futbalu môžeme očakávať, že spraví maximum, aby si mohol „odškrtnúť“ aj tieto dve ambície.