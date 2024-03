Peter Sagan podstúpi operáciu. Moje srdce potrebuje zastávku v boxoch, hovorí

Peter Sagan mal v nedeľu v Marseille absolvovať preteky francúzskeho pohára v horskej cyklistike v disciplíne cross country, ale nakoniec na štart nenastúpil.

Čoskoro naspäť v sedle

Počas tréningu mal pocit, že sa niečo deje s jeho srdcom a zvolil si v najbližšom čase operačný zákrok. Informoval o tom na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

„Zatiaľ čo som trénoval na skalnatých cestách v Marseille, moje srdce dostalo niekoľko úderov. Nie je to nič vážne! Dalo by sa povedať, že moje srdce potrebuje zastávku v boxoch. Budúci týždeň podstúpim operáciu. Vďaka môjmu kamarátovi, športovému kardiológovi Robertovi Corsettimu, sa čoskoro opäť vrátim do sedla bicykla. Som o tom presvedčený,“ informoval Peter Sagan.

Implantovaný senzor tepu

Trojnásobný majster sveta v pretekoch s hromadným štartom vlani presedlal z cestárskeho bicykla na horský, ale práve tento týždeň sa mal v rámci prípravy vrátiť na cestu vo dvoch jednorazových pretekoch v Slovinsku. Keďže si však zvolil operačný zákrok, z návratu na cestu zatiaľ nič nebude.

Začiatkom mája by mal Sagan v drese slovenského tímu Pierre Baguette Cycling byť súčasť pelotónu na pretekoch Okolo Maďarska a koncom júna uvažoval o štarte na Okolo Slovenska. Ten však ešte nebol definitívne potvrdený.

Saganovi ešte vo februári v talianskej Ancone pod kožu implantovali senzor tepu, ktorý odvtedy monitoroval jeho stav. Išlo o menší zákrok, ktorý súvisel s vysokými tepmi pri súťažnom zaťažení.

„Moje výsledky sa zlepšujú a monitorovacie zariadenie, ktoré mi implantovali, meria môj srdcový tep a prenáša ho v reálnom čase. Lekársky tím je spokojný a všetko napreduje, našťastie, dobre,“ povedal Peter Sagan pred pár dňami pre denník Šport.