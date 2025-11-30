Copa Libertadores spoznala svojho víťaza. V čisto brazílskom finále triumfovalo Flamengo - VIDEO

Flamengo odplatilo prehru 1:2 s Palmeirasom vo finále Copa Libertadores z roku 2021 a slávny klub z Ria de Janeiro môže v tomto kalendárnom roku získať až tri trofeje.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Flamengo
Na snímke hráči brazílskeho klubu Flamengo po triumfe v Pohári osloboditeľov (Copa Libertadores). Foto: SITA/AP Photo/Martin Mejia
Peru Futbal Futbal z lokality Peru

Flamengo zdolalo Palmeiras 1:0 a vyhralo Copa Libertadores, čím sa stalo najúspešnejším brazílskym tímom v histórii tejto súťaže, keď získalo titul už po štvrtý raz.

Hlavičkou v druhom polčase skóroval stredný obranca Danilo a vyriešil tak vyrovnaný zápas na štadióne Estadio Monumental v peruánskej Lime. Išlo o piate finále Pohára osloboditeľov za posledných šesť sezón, v ktorom sa predstavili dva kluby z Brazílie.

Flamengo odplatilo prehru 1:2 s Palmeirasom vo finále Copa Libertadores z roku 2021 a slávny klub z Ria de Janeiro môže v tomto kalendárnom roku získať až tri trofeje.

Iskrilo to

Flamengo začalo rok víťazstvom v Brazílskom Superpohári a na získanie brazílskeho domáceho titulu potrebuje už len dva body z dvoch zostávajúcich ligových zápasov.

Tento klub zaznamenal tretí triumf v Pohári osloboditeľov od roku 2019 a celkovo štvrtý v histórii, vyrovnal sa argentínskemu Estudiantes. Má však o tri tituly menej ako ďalší argentínsky klub Independiente, ktorý má na konte sedem víťazstiev.

Palmeiras mohol vyrovnať v 89. minúte, no Vitor Roque z bezprostrednej blízkosti prestrelil bránu. To bola pravdepodobne najväčšia šanca tohto tímu v prevažne napätom finále s 33 faulmi a siedmimi žltými kartami medzi oboma tímami.

Po 30 minútach hry vznikla potýčka, keď obranca Palmeirasu Bruno Fuchs zrazil hviezdu Flamenga Giorgiana de Arrascaetu. Čilský reprezentant vo víťaznom tíme Erick Pulgar nakopol Fuchsa, no vyviazol len so žltou kartou.

Zlom prišiel v 67. minúte, keď Arrascaeta z pravej strany zahral roh na nepochopiteľne nikým nebráneného Danila, ktorý rozhodol o tesnom víťazstve 1:0 a triumfe v Pohári osloboditeľov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: Flamengo Rio de JaneiroPalmeiras
Okruhy tém: play off Pohár osloboditeľov (Copa Libertadores) Víťaz výkon
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk