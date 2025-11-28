Opäť brazílske finále. Palmeiras a Flamengo čaká napínavý boj o trofej v Pohári osloboditeľov

Palmeirasu sa aktuálne nedarí v a domáce lige prišiel o post lídra na úkor svojho finálového súpera.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
FUTBAL: MS klubov: Inter Miami - Palmeiras
Útočník Interu Miami Luis Suárez (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Palmeirasu na MS klubov v USA. Do osemfinále napokon postúpili oba tieto tímy. Foto: SITA/AP
Peru Futbal Futbal z lokality Peru

Palmeiras a Flamengo, dva najväčšie brazílske futbalové kluby, sa v sobotu stretnú vo finále Copa Libertadores v peruánskej Lime. Ide o piate finále čisto brazílske finále Pohára osloboditeľov za ostatných šesť rokov, čo podčiarkuje dominanciu Brazílie v juhoamerickom klubovom futbale.

Palmeiras vstupuje do finále po sérii piatich zápasov bez víťazstva v domácej lige, počas ktorej prišiel o vedenie v Serie A v prospech Flamenga. Napriek tomu si hráči zachovávajú optimizmus.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Je to najdôležitejší zápas roka. Príprava a koncentrácia sú iné. Tvrdšie pracujeme a s pokorou sa pripravujeme na sobotu,“ povedal Vitor Roque, bývalý hráč FC Barcelona.

Flamengo ako šampión súťaže z roku 2022 sa snaží získať svoj tretí titul za šesť rokov a štvrtý celkovo. Fanúšikovia ich v stredu na letisku v Riu de Janeiro nadšene vítali, no došlo aj k stretom s políciou, ktorá použila slzotvorný plyn a gumové projektily na rozohnanie davu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Obranca Flamenga Leo Pereira kritizoval fanúšikov za inváziu do autobusu: „Nie je to správny spôsob, ako nás motivovať. Môže sa niekto zraniť, dokonca aj fanúšik.“

V Peru na hráčov Flamenga čakalo niekoľko stoviek fanúšikov. V strede poľa bude hrať Jorginho, brazílsky rodák a taliansky reprezentant, ktorý vyhral Ligu majstrov s FC Chelsea a ME 2021 s Talianskom.

Proti nemu nastúpi bývalý hráč Manchestru United Andreas Pereira, ktorý bol v základnej zostave Flamenga vo finále Copa Libertadores 2021, v ktorom jeho tím prehral s Palmeiras.

Firmy a inštitúcie: CONMEBOL Juhoamerická futbalová konfederáciaFlamengo Rio de JaneiroPalmeiras
Okruhy tém: Pohár osloboditeľov Pohár osloboditeľov (Copa Libertadores)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk