Opäť brazílske finále. Palmeiras a Flamengo čaká napínavý boj o trofej v Pohári osloboditeľov

Palmeiras a Flamengo, dva najväčšie brazílske futbalové kluby, sa v sobotu stretnú vo finále Copa Libertadores v peruánskej Lime. Ide o piate finále čisto brazílske finále Pohára osloboditeľov za ostatných šesť rokov, čo podčiarkuje dominanciu Brazílie v juhoamerickom klubovom futbale.
Shilton ocenil brazílskeho brankára Fábia za prekonanie jeho rekordu v počte zápasov v mužskom futbale
Palmeiras vstupuje do finále po sérii piatich zápasov bez víťazstva v domácej lige, počas ktorej prišiel o vedenie v Serie A v prospech Flamenga. Napriek tomu si hráči zachovávajú optimizmus.
„Je to najdôležitejší zápas roka. Príprava a koncentrácia sú iné. Tvrdšie pracujeme a s pokorou sa pripravujeme na sobotu,“ povedal Vitor Roque, bývalý hráč FC Barcelona.
Brankár Palmeirasu by mal zabudnúť. Jeho vlastným gólom Chelsea postúpila do semifinále MS klubov - VIDEO
Flamengo ako šampión súťaže z roku 2022 sa snaží získať svoj tretí titul za šesť rokov a štvrtý celkovo. Fanúšikovia ich v stredu na letisku v Riu de Janeiro nadšene vítali, no došlo aj k stretom s políciou, ktorá použila slzotvorný plyn a gumové projektily na rozohnanie davu.
Obranca Flamenga Leo Pereira kritizoval fanúšikov za inváziu do autobusu: „Nie je to správny spôsob, ako nás motivovať. Môže sa niekto zraniť, dokonca aj fanúšik.“
Prečo sú Brazílčania takí dobrí na MS klubov? Má to svoje dôvody - VIDEO
V Peru na hráčov Flamenga čakalo niekoľko stoviek fanúšikov. V strede poľa bude hrať Jorginho, brazílsky rodák a taliansky reprezentant, ktorý vyhral Ligu majstrov s FC Chelsea a ME 2021 s Talianskom.
Proti nemu nastúpi bývalý hráč Manchestru United Andreas Pereira, ktorý bol v základnej zostave Flamenga vo finále Copa Libertadores 2021, v ktorom jeho tím prehral s Palmeiras.