COOP Jednota Nové Zámky prekročila hranicu 100 000 držiteľov vernostnej karty

COOP Jednota Nové Zámky, s. d., dosiahla koncom roka 2025 hranicu 100 000 držiteľov vernostnej karty COOP Jednota Klub.
Informačný servis
Informačný servis
2 min. čítania
Coop_ts_1280x840.jpg
Foto: COOP Jednota
Nové Zámky Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Nové Zámky

Jubilejný zákazník získal darčekovú poukážku v hodnote 500 eur.

Vernostný program COOP Jednota Klub, ktorý využívajú zákazníci domácej siete COOP Jednota, dosiahol v regionálnom spotrebnom družstve COOP Jednota Nové Zámky, s. d., významný míľnik. Koncom roka 2025 prekročil hranicu 100 000 registrovaných držiteľov nákupnej karty, čím potvrdil silnú dôveru zákazníkov v mieste pôsobenia spotrebného družstva.

Osobný prístup a vzťah so zákazníkmi

Pri tejto príležitosti boli ocenení traja zákazníci. 100 000. držiteľom nákupnej kartysa stal pán Vitalii Kondakov z Nových Zámkov, ktorý získal darčekovú poukážku na nákup v hodnote 500 eur. Odmenení boli aj 99 999. a 100 001. držiteľ vernostnej karty, ktorí získali nákupné karty v hodnote 100 eur. Výhry osobne odovzdala podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, s. d., Iveta Goldschmidtová, ktorá zdôraznila význam osobného prístupu: „Vernostná karta COOP Jednota Klub je pre nás symbolom dlhodobého vzťahu so zákazníkmi. COOP Jednota je miestom každodenných nákupov, kde sa zákazníci cítia vítaní a kde im zamestnanci ochotne poradia.“

COOP Jednota Klub odmeňuje zákazníkov

Vernostný program COOP Jednota Klub ponúka zákazníkom a členom družstva jednoduchý systém odmeňovania, exkluzívne zľavy a špeciálne ponuky za pravidelné nákupy v predajniach COOP Jednota. Za svoje nákupy získavajú zákazníci a členovia družstva 1 % z hodnoty nákupov, a to dvakrát ročne. Body je možné zbierať prostredníctvom vernostnej plastovej karty alebo mobilnej aplikácie, ktorá navyše umožňuje získať elektronickú podobu dokladu do zákazníckeho konta, prípadne do e-mailovej schránky. COOP Jednota Nové Zámky, s. d., pôsobí v regióne už viac ako 75 rokov a potvrdzuje, že si vernosť svojich zákazníkov váži a prináša im konkrétne výhody v každodennom živote.

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: Coop Jednota
Okruhy tém: PR Vernostná karta
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk