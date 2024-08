Community Shield tradične otvorí sezónu v Anglicku, bitka o Manchester bude bez viacerých kľúčových hráčov

Šampión Premier League proti víťazovi FA Cupu a ako bonus aj bitka o Manchester. Tradičný úvod novej futbalovej sezóny v Anglicku, tzv Community Shield s výkopom v sobotu o 16.00 h, bude mať tentoraz poriadny náboj navyše.

V londýnskom futbalovom chráme vo Wembley sa v mestskom derby stretnú domáci multišampión z uplynulých rokov Manchester City s historicky najúspešnejším mužstvom Premier League Manchestrom United.

Favorit zápasu bude mestský rival

Zopakujme si, že vo finále FA Cupu pred 77 dňami uspel United nad City 2:1. Zápas sa hral rovnako na Wembley a sledovalo ho vyše 84-tisíc divákov. Tréner Manchester United Erik ten Haag ešte pred týmto súbojom čelil oprávnenej kritike a možnému koncu na Old Trafforde, keďže jeho tím v Premier League finišoval až na ôsmom mieste a v Lige majstrov skončil už v skupinovej fáze. Neskôr sa veci urovnali a 54-ročnému Holanďanovi aktivovali v zmluve opciu s ročným pokračovaním pri tíme.

„Je to ako pred rokmi, lepšie obdobia strieda neistota. Viem, prečo som zostal pri tíme. Chceme víťaziť a spolu získavať trofeje. Tú prvú už teraz, preto postavíme konkurencieschopný tím,“ vyhlásil Erik ten Hag na webe BBC Sport.

Favorit zápasu však bude mestský rival. Citizens získali pod taktovkou Pepa Guardiolu šiesty majstrovský titul v Anglicku a rekordný štvrtý za sebou. Od nástupu dnes 53-ročného Španiela ku kormidlu v roku 2016 vybojoval ManCity už 16 trofejí na rôznych úrovniach.

„Väčšina hráčov má za sebou dlhú prestávku a tento zápas im poslúži na sezónny rozbeh. Na druhej strane je to finále a hneď proti rivalovi z Manchestru. Určite je to pre nás dôležitý zápas, v ktorom nechceme prehrať,“ skonštatoval Pep Guardiola, ktorý zrejme nebude môcť rátať so španielskym majstrom Európy Rodrim a obrancom Issom Kaborem z Burkiny Faso. Predĺžené letné voľno majú po účasti na majstrovstvách Európy aj Kyle Walker, John Stones a Phil Foden.

Ešte dlhší zoznam otáznych hráčov

Na strane United je výpočet zranených, resp. otáznych hráčov ešte dlhší. Určite nenastúpia Dán Rasmus Höjlund, Angličan William Fish a Holanďan Tyrell Malacia. Zranenia trápia aj ďalších obrancov – Švéda Victora Lindelöfa, Angličanov Harryho Maguireho a Luka Shawa a tiež Aarona Wana-Bissaku.

Pôjde už o tretie manchesterské derby, ktoré sa uskutoční na Wembley v rozpätí 15 mesiacov. Pred vyše rokom vo finále FA Cupu City zdolalo United (2:1).