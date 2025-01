Členstvo Slovenska v Únii hodnotia jeho obyvatelia pozitívne, najväčšou výhodou je cestovanie do zahraničia

Najväčšou výhodou členstva Slovenska v Európskej únii (EÚ) je podľa občanov Slovenska možnosť cestovania do zahraničia. Myslí si to 90 percent respondentov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre Zastúpenie Európskej komisie v SR na tému vnímania EÚ na Slovensku. Agentúra vykonávala prieskum od 6. do 13. novembra na vzorke 1 018 respondentov.

Výhodnou je aj možnosť štúdia v zahraničí

Výsledky prieskumu prezentoval sociológ Martin Slosiarik na pôde Zastúpenia Európskej komisie v SR. Ako priblížil, druhou najväčšou výhodou členstva EÚ je podľa občanov Slovenska možnosť študovania v zahraničí. Myslí si to 89 percent z opýtaných.

Ako výhodu členstva Slovenska v EÚ vníma 81 percent obyvateľov aj pracovné príležitosti a možnosť zamestnania. Rovnako 81 percent respondentov vyzdvihlo aj voľný pohyb tovarov a služieb v rámci EÚ.

V čom Slovensko stráca?

Podľa 80 percent opýtaných Slovensko z členstva v EÚ benefituje aj v súvislosti s rozvojom cestnej infraštruktúy a modernizácie železničnej infraštruktúry. Za výrazné benefity členstva v EÚ považujú respondenti aj jednotnú menu euro (78 %) či rozvoj vedy a výskumu (75 %).

V čom Slovensko členstvom v EÚ stráca, je podľa 48 percent opýtaných napríklad ochrana pred prílevom utečencov. Ďalej Slovensko podľa občanov stráca v podpore poľnohospodárstva (43 %), lepších zdravotníckych služieb (40 %) a v ochrane spotrebiteľov pred nekvalitným tovarom (40 %).