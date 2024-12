Únia potrebuje reformy, myslí si viac než polovica občanov Slovenska, určite by však malo zostať jej členom

Viac ako polovica občanov Slovenska si myslí, že by Európska únia potrebovala reformy. Slovensko by však podľa nich určite malo zostať jej členom. Myslí si to 55 percent opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre Zastúpenie Európskej komisie v SR.

Agentúra vykonávala prieskum od 6. do 13. novembra na vzorke 1 018 respondentov. Výsledky prieskumu prezentoval sociológ Martin Slosiarik na pôde Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Deväť percent chce odchod

Ako prieskum ďalej ukázal, 13 percent respondentov je názoru, že EÚ funguje dobre, a že reformy nie sú potrebné. Jedna pätina obyvateľov Slovenska je však názoru, že ak sa nič nezmení, tak by malo Slovensko z EÚ vystúpiť.

To, že by malo Slovensko vystúpiť z EÚ čo najskôr, si myslí deväť percent opýtaných. Spoločne tak ide o 28 percent obyvateľov, ktorí pripúšťajú, že by Slovensko malo teraz alebo v budúcnosti z EÚ vystúpiť.

Podpora členstva je značná

Slosiarik priblížil, že podpora členstva Slovenska v EÚ je pomerne vysoká. Prieskum ukázal, že takmer tri štvrtiny opýtaných súhlasia s členstvom Slovenska v EÚ. Ide o 73 percent opýtaných, z čoho 33 percent opýtaných rozhodne súhlasia s členstvom v EÚ a 40 percent skôr súhlasí.

S členstvom Slovenska v EÚ nesúhlasí jedna pätina opýtaných. Ide o 22 percent opýtaných, z ktorých 14 percent skôr nesúhlasí a osem percent s členstvom rozhodne nesúhlasí.