Násilie a nenávistné prejavy voči sudcom ako téma stretnutia súdnych rád

Európska sieť súdnych rád (ENCJ) zorganizovala pod záštitou Ministerstva spravodlivosti Rakúskej republiky dňa 2. a 3. októbra 2025 vo Viedni stretnutie jej členských štátov v rámci projektovej skupiny k nezávislosti, zodpovednosti a kvalite súdnictva. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 23 štátov, medzi nimi aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej členkou Danou Jelinkovou Dudzíkovou. Podujatie otvorila svojim príhovorom rakúska ministerka spravodlivosti Anna Sporrer.
Účelom stretnutia bolo vzájomné informovanie sa o aktuálnom dianí v členských štátoch, oboznámenie s pripravovanými krokmi Európskej siete súdnych rád a venovanie sa téme násilia a nenávistných prejavov voči sudcom.
Súdna rada Slovenskej republiky na stretnutí informovala o aktuálnych legislatívnych zmenách týkajúcich sa disciplinárneho súdnictva a konsolidácie platov sudcov. V rámci inovácií slovenská súdna rada poukázala na zefektívnenie a skrátenie procesov previerok sudcov ako aj automatizovaný prepis verejných prejavov členov súdnej rady počas zasadnutia. Slovenská súdna rada prispela do diskusie podporením dôležitosti zaoberania sa témou násilia a atakov na sudcov s poukázaním na konkrétne prípady zo Slovenska.
„Ide o veľmi dôležitú tému, napokon stačí si k nej pozrieť výsledky ostatného prieskumu ENCJ. Som preto veľmi rada, že zástupkyňa Súdnej rady Slovenskej republiky bola súčasťou diskusie na európskej úrovni. Naša súdna rada si v rámci ENCJ postupne vybudovala pozíciu aktívneho a rešpektovaného člena“ uviedla predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.
„V súvislosti s nenávistnými prejavmi som informovala Európsku sieť súdnych rád a partnerské štáty o osobitne znepokojivej situácii na Slovensku a o štvavej mediálnej kampani, neraz založenej na dezinterpretácii právneho poriadku, nielen voči sudcom pre výkon ich rozhodovacej činnosti, ale aj voči súdnej rade a jej členom, ktorá je ako orgán vystavený koncentrácii frustrácie zhmotnenej do nemiestnych atakov“ uzavrela Dana Jelinková Dudzíková“
