Cirkev chce zabrániť zneužívaniu detí kňazmi, v Nitre zriadili špeciálny úrad

V Nitrianskej diecéze zriadili Úrad pre nahlasovanie zneužívania v cirkvi. Mal by prijímať a preverovať prípadné podozrenia zo sexuálneho zneužívanie detí. Nitra nie je jediná. Takéto úrady vznikli vo všetkých diecézach na Slovensku, ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

Ešte pred piatimi rokmi začala u nás napríklad fungovať komisia pre ochranu maloletých. Za toto obdobie zatiaľ evidujú 33 podnetov sexuálneho zneužívania v cirkvi. Medzi nimi však boli aj nepravdivé podozrenia.

Preskúma prvotné podanie

Obrátiť sa na novovzniknuté úrady môžete v prípade relevantných informácií či podozrení zo sexuálneho zneužívania maloletých klerikmi či inými pracovníkmi cirkvi.

„Tento úrad bude mať za úlohu preskúmať to prvotné podanie,“ informoval Tibor Ujlacký, hovorca nitrianskeho biskupa. „Tento úrad sme zriadili aj my a takto osobne akákoľvek osoba, ktorá prišla do kontaktu so zneužívaním v cirkvi, môže prísť,“ povedal Michal Pavlišinovič, hovorca prešporskej archieparchie.

Úrad sídli na Nitrianskom hrade

V Nitre úrad sídli v budove na Nitrianskom hrade. „Je vlastne reakciou na modu popri pápeža Františka na základe, ktorého všetky diecézy na svete majú zriadiť takéto úrady,“ upresnil Ujlacký.

Komunikovať s úradom môžete osobne, telefonicky a aj elektronicky. Dôležitý je však kontakt s oznamovateľom, teda by nemalo ísť o anonymné podania. Na starosti má všetko pastorizačný kňaz a žena právnička, ktorá má znalosti cirkevného práva, ale aj svetského.

