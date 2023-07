Cinematik dá priestor najnovším domácim dokumentom aj netradičným filmovým pohľadom na deti

Medzinárodný filmový festival Cinematik v Piešťanoch už 12. septembra pozýva na svoj 18. ročník. Ponúkne viac než stovku jedinečných filmových zážitkov, diskusií, masterclassov a sprievodných podujatí. V jeho programe nemôže chýbať ani obľúbená „polnočná sekcia” Za hranicou kultu, ktorá tentokrát prinesie netradičné pohľady na tému detí a detstva.

Festival však dá priestor napríklad aj novým dokumentárnym filmom od domácich tvorcov. Aj tento rok sa o priazeň divákov a odbornej poroty budú uchádzať v súťaži Cinematik.doc.

Cinematik.doc je filmovou súťažou nových dokumentov od domácich filmárov a filmárok. Tento rok sa v sekcii stretne osem titulov, pričom väčšinu z nich budú môcť návštevníci Cinematiku vidieť na veľkom plátne v slovenských či festivalových premiérach.

Jedným zo súťažných titulov bude portrét scenáristu, režiséra, esejistu a básnika Eduarda Grečnera, ktorý pod názvom Pravda je to najdôležitejšie (2023) nakrútil Maroš Brázda. Michal Fulier a Jana Bučka Kovalčíková predstavia film Čo ste urobili Rusom? (2023), ktorý sleduje humanitárne aktivity neziskovej organizácie Depaul na území vojnovej Ukrajiny.

Ľubomír Ján Slivka vo filme Andy Warhol – Americký sen (2023) ponúka životopis slávneho umelca slovenského pôvodu. Chýbať v súťaži nebude ani zatiaľ ostatný film Jara Vojteka Turnus (2022), ktorý sleduje osudy Slovákov cestujúcich za prácou do zahraničia, či úplná novinka Roberta Kirchhoffa Všetci ľudia budú bratia (2023) skúmajúca osobnosť Alexandra Dubčeka a jeho presah do dnešných dní.

Z celkom iného súdka je titul Šťastný človek (2023): Soňa G. Lutherová v ňom sleduje tranzíciu ženy na muža v kontexte každodenného rodinného života. Súťažnú osmičku uzatvára Územie fantázie (2023), v ktorom režisérka Paula Maľárová skúma, ako sa chápanie vojny v spoločnosti mení v období dlhotrvajúceho mieru. K pravidelným účastníkom súťaže Cinematik.doc patrí aj Pavol Barabáš. Tentokrát na festival prinesie film Veľký kaňon (2023), ktorý je jeho osobnou spomienkou na vodáka Jožka Černého.

Je mať deti a byť nimi požehnaním, alebo kliatbou? Sú očakávania priviesť na svet deti, ktoré od prvopočiatku kladie spoločnosť na ženu, v súlade s tým, po čom sama túži? Ako sa deti vyrovnávajú s ťažkosťami dospievania, šikanou či predsudkami? A kde hľadajú vzory, keď ich najbližší zlyhajú? Šestica filmov, ktoré Cinematik predstaví v sekcii Za hranicou kultu: Kids Are Not Alright skúma zdanlivo idylickú tému detstva z prekvapivých aj desivých uhlov pohľadu.

Filmárka Michelle Garza Cervera vo svojom hororovom debute Huesera: Zberateľka kostí (Huesera/The Bone Woman, Mexiko/Peru, 2022) prináša temný pohľad na tému materstva, ktoré do života ženy neprichádza vždy ľahko a s radosťou. Klasický film-noir Noc lovca (The Night of the Hunter, r. Charles Laughton, USA, 1955) zase sleduje osudy sirôt, ktoré prenasleduje fanatický kazateľ posadnutý príbehom o láske a nenávisti.

Hrdinkou drámy Kommunioun (Wolfkin/Wolfkin, r. Jacques Molitor, Luxembursko, 2022) je matka, ktorá sa snaží zachrániť syna pred dedičnou kliatbou po otcovi. V snímke Prasiatko (Cerdita/Piggy/r. Carlota Pereda, Španielsko/Francúzsko, 2022) sa, naopak, dospievajúca hrdinka zdráha zachrániť trojicu rovesníčok pred psychopatickým vrahom, aby sa im tak pomstila za šikanu.

Program polnočnej sekcie uzatvoria filmy 2551.01 „Kid“ (2021) a 2551.02 „Orgia zatratených“ (2023) rakúskeho režiséra Norberta Pfaffenbichlera. Ide o dystopickú interpretáciu klasickej grotesky Charlieho Chaplina vyskladanú z nočných môr, ktorá diváka do deja a atmosféry vtiahne bez jediného slova.

Osemnásty ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sa bude konať od 12. do 17. septembra 2023 v Piešťanoch. Akreditácie sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.

Informačný servis