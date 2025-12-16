Číňan, ktorý dokumentoval údajnú situáciu ujgurských táborov, čelí riziku vyhostenia

Kuan Cheng, ktorý opustil Čínu po natáčaní videí o porušovaní ľudských práv, je zadržaný a hrozí mu deportácia.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Britain Uyghurs Protest
Aktivisti za práva Ujgurov pred britským ministerstvom zahraničných vecí v centre Londýna, v pondelok 13. februára 2023. Foto: archívne, SITA/AP
Číňan, ktorý opustil svoju krajinu po natáčaní na miestach údajného porušovania ľudských práv Ujgurov, teraz čelí riziku vyhostenia zo Spojených štátov, uviedli pre agentúru AFP jeho právnik a matka.

Tridsaťosemročný Kuan Cheng sa v pondelok podrobil vypočutiu pred imigračnými orgánmi v New Yorku po tom, čo ho v auguste zadržala americká imigračná a colná služba (ICE), uviedla jeho matka v rozhovore.

V tomto prípade by ho mohli vyhostiť zo Spojených štátov a potenciálne vrátiť do Číny. „Naozaj sa obávam, že ak ho prinútia vrátiť sa, bude to pre neho veľmi zlé,“ povedala pre agentúru AFP v čínštine Kuanova matka Luo Jün.

„Ak bude mať šancu zostať v Spojených štátoch, bude aspoň v bezpečí,“ povedala. „Som nesmierne znepokojená a rozrušená.“

V pondelok sa zasadnutie skončilo stanovením ďalšieho pojednávania na január, uviedol Kuanov právnik Čchen Čchuang-čchuang. Poznamenal, že Kuan bol zadržaný pre nelegálny vstup do krajiny, ale žiadal o azyl. Očakáva sa, že sudca zváži, či by mal byť Kuan poslaný do Ugandy z dôvodu žiadosti o azyl, keďže Uganda súhlasila s prijímaním ľudí deportovaných zo Spojených štátov.

Čchen sľúbil, že sa proti tomuto pokusu postaví s argumentom, že existuje značná šanca, že Kuana by odtiaľ mohli poslať späť do Číny. Tam by ho však ho mohli s najväčšou pravdepodobnosťou prenasledovať.

