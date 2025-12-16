Číňan, ktorý dokumentoval údajnú situáciu ujgurských táborov, čelí riziku vyhostenia

Číňan, ktorý opustil svoju krajinu po natáčaní na miestach údajného porušovania ľudských práv Ujgurov, teraz čelí riziku vyhostenia zo Spojených štátov, uviedli pre agentúru AFP jeho právnik a matka.
Tridsaťosemročný Kuan Cheng sa v pondelok podrobil vypočutiu pred imigračnými orgánmi v New Yorku po tom, čo ho v auguste zadržala americká imigračná a colná služba (ICE), uviedla jeho matka v rozhovore.
V tomto prípade by ho mohli vyhostiť zo Spojených štátov a potenciálne vrátiť do Číny. „Naozaj sa obávam, že ak ho prinútia vrátiť sa, bude to pre neho veľmi zlé,“ povedala pre agentúru AFP v čínštine Kuanova matka Luo Jün.
„Ak bude mať šancu zostať v Spojených štátoch, bude aspoň v bezpečí,“ povedala. „Som nesmierne znepokojená a rozrušená.“
V pondelok sa zasadnutie skončilo stanovením ďalšieho pojednávania na január, uviedol Kuanov právnik Čchen Čchuang-čchuang. Poznamenal, že Kuan bol zadržaný pre nelegálny vstup do krajiny, ale žiadal o azyl. Očakáva sa, že sudca zváži, či by mal byť Kuan poslaný do Ugandy z dôvodu žiadosti o azyl, keďže Uganda súhlasila s prijímaním ľudí deportovaných zo Spojených štátov.
Čchen sľúbil, že sa proti tomuto pokusu postaví s argumentom, že existuje značná šanca, že Kuana by odtiaľ mohli poslať späť do Číny. Tam by ho však ho mohli s najväčšou pravdepodobnosťou prenasledovať.