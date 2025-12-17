Japonská premiérka zmierňuje napätie. Tokio je podľa nej vždy otvorené dialógu s Čínou

Napätie medzi dvomi ázijskými veľmocami eskalovalo po tom, čo japonská premiérka v novembri naznačila, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade čínskeho útoku na Taiwan.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
APTOPIX Japan Politics
Sanae Takaičiová Foto: archívne, SITA/AP
Japonsko Iné správy Iné správy z lokality Japonsko

Japonská premiérkaSanae Takaičiová v stredu vyhlásila, že je „vždy otvorená“ dialógu s Čínou, a to aj napriek aktuálnemu diplomatickému napätiu medzi oboma krajinami po jej novembrových výrokoch o Taiwane.

„Čína je pre Japonsko dôležitým susedom a musíme budovať konštruktívne a stabilné vzťahy,“ povedala Takaičiová na tlačovej konferencii. Dodala, že Japonsko „vždy ponecháva dvere otvorené“ pre komunikáciu s Pekingom.

Napätie medzi dvomi ázijskými veľmocami eskalovalo po tom, čo japonská premiérka naznačila, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade čínskeho útoku na Taiwan, ktorý je samosprávny a demokratický. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylúčila použitie sily na jeho ovládnutie.

Jej výroky vyvolali ostrú reakciu Pekingu, ktorý vyzval svojich občanov, aby necestovali do Japonska. Situáciu ešte vyhrotil incident z tohto mesiaca, keď čínske vojenské lietadlá radarom sledovali japonské stíhačky, čo viedlo k tomu, že si Tokio predvolalo čínskeho veľvyslanca.

Viac k osobe: Sanae Takaičiová
Okruhy tém: Čínsko-japonské vzťahy eskalácia napätia Taiwan
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk