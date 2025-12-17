Japonská premiérka zmierňuje napätie. Tokio je podľa nej vždy otvorené dialógu s Čínou

Japonská premiérkaSanae Takaičiová v stredu vyhlásila, že je „vždy otvorená“ dialógu s Čínou, a to aj napriek aktuálnemu diplomatickému napätiu medzi oboma krajinami po jej novembrových výrokoch o Taiwane.
„Čína je pre Japonsko dôležitým susedom a musíme budovať konštruktívne a stabilné vzťahy,“ povedala Takaičiová na tlačovej konferencii. Dodala, že Japonsko „vždy ponecháva dvere otvorené“ pre komunikáciu s Pekingom.
Čína vyzvala svojich občanov, aby sa pre napätie okolo Taiwanu vyhýbali cestám do Japonska
Napätie medzi dvomi ázijskými veľmocami eskalovalo po tom, čo japonská premiérka naznačila, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade čínskeho útoku na Taiwan, ktorý je samosprávny a demokratický. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylúčila použitie sily na jeho ovládnutie.
Jej výroky vyvolali ostrú reakciu Pekingu, ktorý vyzval svojich občanov, aby necestovali do Japonska. Situáciu ešte vyhrotil incident z tohto mesiaca, keď čínske vojenské lietadlá radarom sledovali japonské stíhačky, čo viedlo k tomu, že si Tokio predvolalo čínskeho veľvyslanca.