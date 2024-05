Čína úspešne vyslala na Mesiac sondu, jej cieľom je zbierať vzorky z jeho odvrátenej strany

Čína v piatok vyslala na Mesiac sondu, ktorej cieľom je preskúmať jeho odvrátenú stranu a vrátiť sa na Zem so vzorkami. Raketa s lunárnou sondou Čchang-e 6 vzlietla o 17:27 miestneho času z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan.

O zhruba 35 minút neskôr sa zariadenie od rakety Dlhý pochod 5 odpojilo. Veliteľ štartu misie Čang Cuo-šeng ho následne vyhlásil za „úplný úspech“.

Vzorky z odvrátenej strany Mesiaca

Sonda obletí Mesiac a potom sa od nej oddelí pristávací modul. Ten by mal 48 hodín po pristátí začať vŕtať do mesačného povrchu a s robotickým ramenom zbierať vzorky. So vzorkami uzavretými v kontajneri sa potom spojí s návratovým zariadením na cestu späť na Zem. Celá misia má trvať 53 dní.

Vzorky z odvrátenej strany Mesiaca by mohli poskytnúť náhľad na menej prebádaný región. Odvrátená strana Mesiaca, ktorá nie je vystavená zemským a iným rušivým vplyvom, je ideálna pre rádioastronómiu a iné vedecké práce.

Keďže vzdialená strana nikdy nie je otočená k Zemi, na udržiavanie komunikácie je potrebný prenosový satelit.

Pokrok vo vesmírnom programe Číny

Už v roku 2020 sa Číne podarilo priniesť z privrátenej strany Mesiaca vzorky, ktorých analýza odhalila vodu. Boli to prvé vzorky Mesiaca od amerického programu Apollo, ktorý sa skončil v 70. rokoch minulého storočia.

Misia Čchang-e 6 je najnovší pokrok v ambicióznom vesmírnom programe Číny. Krajina má aj vlastnú vesmírnu stanicu, na ktorej v súčasnosti pôsobia traja astronauti.

Peking sa tiež chystá do roku 2030 vyslať astronautov na Mesiac a získať vzorky z Marsu. V nasledujúcich rokoch sú tiež na pláne ďalšie tri lunárne misie.