Čína pred kvalifikáciou na Australian Open odmietla udeliť víza najlepšiemu indickému hráčovi

Sumit Nagal čelí nečakanému problému s vízami týždeň pred významným turnajom v Číne.
Australian Open Tennis
Indický tenista Sumit Nagal počas Australian Open 2025. Foto: SITA/AP
Najvyššie postavený indický tenista v renkingu ATP Sumit Nagal oznámil, že mu Čína zamietla víza len niekoľko týždňov pred jeho plánovanou účasťou na kvalifikačnom turnaji Australian Open v juhozápadnej provincii S‘-čchuan.

„Mal som čoskoro odletieť do Číny, aby som reprezentoval Indiu na Australian Open Play-off, no moje víza boli zamietnuté bez udania dôvodu,“ uviedol 28-ročný Nagal na sociálnej sieti X.

Nagal, ktorý je na 275. mieste svetového rebríčka, reprezentoval Indiu na olympiádach v Tokiu a Paríži a v roku 2024 dosiahol kariérne maximum, keď poskočil na 68. miesto. V hlavnej súťaži Australian Open sa predstavil dvakrát, pričom v tomto roku vypadol v prvom kole a v roku 2024 v druhom kole.

Turnaj Australian Open Asia-Pacific Wildcard Play-off, ktorý sa uskutoční od 24. novembra, ponúka víťazom možnosť postúpiť na úvodný grandslamový turnaj budúcoročnej sezóny v Melbourne. Organizátori turnaja odporúčajú hráčom kontaktovať čínske konzuláty ohľadom vízových požiadaviek a môžu požiadať o pozývací list.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí reagovalo, že očakáva, že dotknutá osoba predloží žiadosť podľa požiadaviek čínskeho veľvyslanectva v Indii. „Čína bude podľa pravidiel a predpisov posudzovať a vydávať víza všetkým športovcom vrátane indických, ktorí prichádzajú súťažiť na územie Číny,“ uviedol hovorca ministerstva Lin Ťien.

Indie a Čína, ktoré zdieľajú spornú himalájsku hranicu, len minulý mesiac obnovili priame lety po päťročnom prerušení spôsobenom pandémiou COVID-19 a geopolitickým napätím. Napriek tomu, že krajiny zostávajú strategickými rivalmi, vzťahy sa od smrteľných hraničných stretov v roku 2020 postupne zlepšujú.

