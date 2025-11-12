Čínska školáčka opäť žiarila. Ako 13-ročná zlepšila ázijský rekord na 200 m polohové preteky - VIDEO

Talentovaná plavkyňa z provincie Che-pej sa stala druhou najrýchlejšou ženou na svete v roku 2025.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jü C'-ti
Čínska plavkyňa Jü C'-ti vo veku 12 rokov počas majstrovstiev sveta v plaveckých športoch 2025 v Singapure v disciplíne 400 m polohové preteky žien. Foto: SITA/AP
Čína Plávanie Plávanie z lokality Čína

Iba 13-ročná čínska plavkyňa prekvapila svet novým ázijským rekordom na 200 metrov polohové preteky, ktorý dosiahla v Šen-čene na čínskych Národných hrách. Školáčka Jü C‘-ti dohmatla za 2:07,41 min, čím prekonala rekord svojej krajanky Jie Š‘-wen z OH v Londýne 2012. Tento rekord bol teda stanovený ešte pred narodením talentu.

Jü C‘-ti trénuje v provincii Che-pej a zároveň sa venuje školským povinnostiam. Svoj osobný rekord z júla zlepšila o takmer dve sekundy. Jej výkon bol deviaty najrýchlejší časom v histórii a druhý najlepší časom na svete v roku 2025, hneď za kanadskou rekordérkou Summer McIntoshovou.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mladá čínska plavkyňa sa preslávila v lete na majstrovstvách sveta v plaveckých športoch v Singapure, kde sa stala najmladšou medailistkou v histórii, keď získala bronz v štafete 4×200 m voľný spôsob. V individuálnych disciplínach 400 m polohové preteky, 200 m motýlik a 200 m polohové preteky finišovala štvrtá.

Jü C‘-ti začala plávať vo veku šiestich rokov, aby sa schladila počas čínskych horúčav. A už teraz je považovaná za veľkú hrozbu na medzinárodnej scéne vrátane olympijských hier v Los Angeles 2028. Po víťazstve na májovom čínskom národnom šampionáte na 400 m polohové preteky sa teraz pripravuje na túto disciplínu, ktorá je na programe v pondelok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Jej úspech vyvolal veľký záujem v Číne, kde sa na sociálnej sieti Weibo hashtag spojený s jej rekordom dostal k 11 miliónom zobrazení. Mladá športovkyňa však priznáva, že sa nesústredí na pozornosť verejnosti, ale na tvrdý tréning a podávanie najlepších výkonov.

Okruhy tém: Rekord vek
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk