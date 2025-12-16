Čína obviňuje európskych exportérov bravčoviny z dumpingu. Bráni sa päťročnými clami

Nové clá budú vo výške 4,9 až 19,8 percenta a začnú platiť 17. decembra.
Čína zavedie päťročné antidumpingové clá na dovoz bravčového mäsa z Európskej únie (EÚ), pričom sadzby budú nižšie než dočasné clá platné od septembra. Oznámilo to v utorok čínske ministerstvo obchodu.

Nové clá budú vo výške 4,9 až 19,8 percenta a začnú platiť 17. decembra. Dočasné sadzby dosahovali 15,6 až 62,4 percenta.

Odveta za elektromobily

Napätie medzi Čínou a Európou sa vystupňovalo vlani v lete po tom, čo EÚ pristúpila k zavedeniu ciel na čínske elektromobily. Peking v odvetnej reakcii spustil vyšetrovanie dovozu európskeho bravčového mäsa, koňaku a mliečnych výrobkov.

Vyšetrovanie podľa Pekingu potvrdilo, že európski producenti dodávali bravčové mäso za dumpingové ceny, čím poškodili domácich výrobcov.

Hovorca čínskeho ministerstva obchodu uviedol, že domáci priemyselný sektor čelí tlaku a potrebuje ochranu. „Domáci priemysel je v ťažkej situácii a volá po spravodlivých opatreniach,“ povedal. Dodal, že závery vyšetrovania sú „objektívne a nestranné“.

Nerovnováha v bilaterálnom obchode

EÚ a Čína sú významnými obchodnými partnermi, pričom únia mala v roku 2024 s Pekingom obchodný deficit takmer 300 miliárd eur. Francúzsky prezidentEmmanuel Macron nedávno varoval, že Európa zváži tvrdšie opatrenia, ak sa nerovnováha nezmierni.

Čína ako najväčší spotrebiteľ bravčového mäsa vlani len zo Španielska doviezla produkty za viac než 500 miliónov eur. Francúzsky bravčový export do Číny predstavoval 115‑tisíc ton. Európski výrobcovia obvinenia z dumpingu odmietajú.

